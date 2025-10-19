Από το -16 στο διπλό με Τζέιμς η Μονακό επί της Βιλερμπάν

Η Μονακό βρέθηκε στο -16, όμως με τρομερό δεύτερο ημίχρονο πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα της αήττητης μέχρι σήμερα Βιλερμπάν με 102-98.

Με τη νίκη της αυτή η Μονακό έσπασε το αήττητο της Βιλερμπάν στο γαλλικό πρωτάθλημα και την έπιασε με ρεκόρ 3-1 στην πρώτη θέση, όπου ισοβαθμούν συνολικά έξι ομάδες. Κορυφαίος των νικητών ο Μάικ Τζέιμς με 25 πόντους (4/6τρ.) και 8 ασίστ και ακολούθησαν οι Ντάνιελ Τάις και Έλι Οκόμπο με 16 και 13 πόντους αντίστοιχα. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Άνταμ Ατάμνα με 24 πόντους.

Ο Βασίλης Σπανούλης είδε την ομάδα του να χάνει με 59-43 στις αρχές της τρίτης περιόδου, όμως με επιμονή στο πλάνο της κατάφερε να προηγηθεί για πρώτη φορά στο ματς με 79-80. Η Βιλερμπάν ανέκαμψε κάνοντας το 93-89 στο 37', αλλά με Τζέιμς και Οκόμπο οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν ξανά με 95-97. Ο Ουότσον απάντησε με τρίποντο (98-97) και ο Στραζέλ με τον ίδιο τρόπο έκανε το 98-100 στο 39'. Τραορέ και Ουότσον έχασαν τα σουτ τους και ο Τζέιμς με βολές στα 14'' σφράγισε τη νίκη της Μονακό με το 98-102.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 56-41, 76-72, 98-102