Πέρασε «αέρα» από την Γέιδα και κράτησε το αήττητο η Βαλένθια (vid)

Το αήττητο στην ισπανική λίγκα κράτησε η Βαλένθια μετά το νικηφόρο πέρασμά της από τη Γέιδα με 99-78.

Η Βαλένθια αντιμετώπισε εκτός έδρας την Γέιδα για την 3η αγωνιστική της ACB και έφτασε στην τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα (3-0). Από την άλλη, η Γέιδα ηττήθηκε για πρώτη φορά φέτος (2-1).

Με τον Πραντίγια σε εξαιρετικό βράδυ (16π., 8ρ., 3ασ.) και τον Τόμπσον να ακολουθεί (14π., 5ασ.), οι φιλοξενούμενοι δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα και επέστρεψαν στις νίκες μετά τις δύο διαδοχικές ήττες στην Ευρωλίγκα από Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό αντίστοιχα. Για την Γέιδα ξεχώρισε ο Μπέιτμοντ με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 41-49, 57-73, 78-99