Με σόου του Ίφι κέρδισε την Ντιζόν η Παρί

Η Παρί επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Χάποελ, με την ομάδα του Παρισιού να κερδίζει εντός έδρας την Ντιζόν με 97-92. Νέα σούπερ εμφάνιση του Ναντίρ Ιφί με 22 πόντους.

Στις νίκες και τα θετικά αποτελέσματα επέστρεψε η Παρί μετά την ήττα από την Χάποελ. Η ομάδα του Παρισιού κέρδισε εντός έδρας την Ντιζόν για την 4η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και με αποτέλεσμα αυτό ανέβασε το ρεκόρ της σε 2-2. Από την άλλη η Ντιζόν έπεσε στο 1-3.

Ο Ναντίρ Ίφι συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις την φετινή σεζόν. Ο Γάλλος γκαρντ ήταν πρώτος σκόρερ για τους νικητές μετρώντας 22 πόντους, με τον Ερέρα να συμπληρώνει 17 πόντους. Πληθωρική εμφάνιση από τον Μπακό με 9 πόντους και 9 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη ο Μπαρνέτ ξεχώρισε με 27 πόντους, με τον Μπίμπινς να προσθέτει 17 πόντους με 5 ασίστ.