Εύκολα την Νέα Ιωνία ο Αθηναϊκός - Τα πανόραμα της 3ης αγωνιστικής

Ο Αθηναϊκός ήταν σοβαρός κια κέρδισε εύκολα την Νέα Ιωνία στο κλειστό του Βύρωνα. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της Α1 Γυναικών.

Ο Αθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Νέας Ιωνίας, επικρατώντας εντός έδρας με 72-51 για την 3η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Πρώτης σκόρερ για τον Αθηναϊκό αναδείχθηκε η Μόργκαν Μπερτς που τελείωσε με 20 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ η Έλενα Τσινέκε ακολούθησε στους 12 με 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε η Λορέν Μανίς που είχε τον ρόλο της πρώτης σκόρερ για την Ιωνία με 17 πόντους.

Αποτελέσματα

Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 75-93

Παναθλητικός-Ολυμπιακός 67-90

Αθηναϊκός Qualco-Ιωνία 72-51

Πανσερραϊκός-Αμύντας 71-47

Σάββατο 18/10

ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ 94-67

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 75-93

Διαιτητές: Τεφτίκης-Βαγγάλης-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 17-19, 35-42, 53-63, 75-93

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 11(3), Ανδρικοπούλου 3(1), Ανδρέου 1, Χουσελά, Σακελλαρίου 2, Μπόικο 5(1), Λορέν 20(2), Μόργκαν 25(4), Κόρνγουελ 8.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φίτζεραλντ 25(1), Μπράουν 11, Γαλανόπουλος 5(1), Πολυμένη, Βίτολα 11(2), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 23(4), Χατζηγιακουμή, Πρινς 12.

Παναθλητικός-Ολυμπιακός 67-90

Διαιτητές: Κανελλίδης-Τζιοπάνος-Νέδογλου

Δεκάλεπτα: 22-22, 42-39, 56-65, 67-90

Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 10, Τζέιμς 11(1), Μάντζου 4, Ντιόπ, Κοφινά, Βίγκα, Γεροστεργίου 2, Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 16(2), Γκέλντοφ 2, Σύρπα, Μόρις 18(1).

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 6, Γουόλφολκ 14, Καρλάφτη 5, Δίελα, Χριστινάκη 24(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 19, Ράμπερ 13, Ντάλα 2.

Αθηναϊκός Qualco – Ιωνία 72-51

Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χρ.-Τσαχάκης-Τσουρή

Δεκάλεπτα: 20-7, 45-22, 61-32, 52-51

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Καρακασίδου 2, Ράτζα 6, Τσινέκε 12(2), Χαιριστανίδου 2, Σταμάτη 6(2), Παυλοπούλου 6, Μπορκόφσκα 9, Λούκα 6, Αναστασοπούλου 2, Μπερτς 20(2), Χρίστοβα 3.

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη, Βιντσιλαίου 5(2), Καραγιάννη 5, Συροπούλου, Γκριγκς 9(1), Φουράκη 7, Μανίς 17, Κλαρκ 1, Στογιανόφσκα 7(2).

Πανσερραϊκός-Αμύντας 71-47

Διαιτητές: Πράττος-Αθανασιάδης-Κλεπουσνιώτου

Δεκάλεπτα: 20-12, 39-24, 55-38, 71-47

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 8(2), Παπαγιαννάκη 2, Αλεξιά 14, Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου 5(1), Πιπλς 7, Βλαδίκα 3(1), Κουβόρντε 2, Μουρ 7(2), Τσολακίδου 2, Ρόσνιεκ 16(1), Γιαπιτζόγλου 7(1).

Αμύντας (Παπαθανασίου): Γκίλντεϊ 17(1), Στούπα 2, Μαργώνη, Λαμπράκη, Καλομιτσίνη, Μουστάκα, Μπέι 5, Μαγκλάρη, Χάντερ, Μόρτενσεν 11(1), Νάτσκου 9(2).

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός 6 260-187 73

2) Αθηναϊκός 5 228-185 43

3) Πανσερραϊκός 5 209-191 18

4) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 5 199-195 4

5) ΠΑΣ Γιάννινα 5 222-233 -11

6) Ολυμπιακός 4 171-123 48

7) Πρωτέας Βούλας 4 204-220 -16

8) Παναθλητικός 3 149-160 -11

9) ΠΑΟΚ 3 202-254 -52

10) Αμύντας 3 175-229 -54

11) Ανόρθωση Βόλου 2 116-158 -42

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10)

Πανσερραϊκός-Παναθλητικός

Αμύντας-Αθηναϊκός

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας

Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός

Ρεπό: Παναθηναϊκός