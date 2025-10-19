Ο Καράσκο έχασε και τα δύο Challenge με το σκορ 15-30! (vid)

Ο Ισπανός τεχνικός του Κολοσσού πήρε δύο Challenge με το σκορ 15-30 και… κατάφερε να τα χάσει και τα δύο ζητώντας αλλαγή κατοχής και αντιαθλητικό φάουλ! Οι κάμερες δεν τον δικαίωσαν…

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου (9:27 στο χρονόμετρο) η μπάλα βγήκε εκτός γραμμής από το πόδι του Καράμπελα. Ωστόσο, ο ίδιος θεώρησε πως ο Τολιόπουλος είχε ακουμπήσει τελευταίος. Μετά την εξέταση της φάσης από τους διαιτητές, η κατοχή σωστά δόθηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Λίγο αργότερα (9:01 για το ημίχρονο), ο Καράσκο έκανε challenge για αντιαθλητικό φάουλ του Γιούρτσεβεν στον Ακίν. Όμως, δεν υπήρξε κάτι, δεν δικαιώθηκε ο τεχνικός και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Έτσι, με το σκορ στο 15-30 υπέρ του «τριφυυλιού» ο Καράσκο έχασε και τα δύο του challenge.