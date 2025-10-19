Υπογράφει διετή επέκταση με τους Ρόκετς ο Ντουράντ

Ο Κέβιν Ντουράντ πήγε στους Ρόκετς για να μείνει: Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για διετή επέκταση του συμβολαίου του Αμερικανού αστέρα.

Οι Χιούστον Ρόκετς αυτό το καλοκαίρι κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Κέβιν Ντουράντ. Ο Αμερικανούς σούπερσταρ είχε έναν χρόνο στο συμβόλαιό του αλλά θα παραμείνει στις «Ρουκέτες», με τις δύο πλευρές να συμφωνούν για διετή επέκταση συμβολαίου.

Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» έκανε γνωστό πως ο 37χρονος αστέρας θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Ρόκετς έναντι 90 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, σημειώνεται πως για τη σεζόν 2027-28 θα υπάρχει player-option.

Ο Ντουράντ θα μπορούσε να υπογράψει max επέκταση 120 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ήθελε να βοηθήσει τους Ρόκετς να έχουν ευελιξία και να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό ρόστερ. Έτσι, αποφάσισε να «θυσιάσει» 30 εκατομμύρια δολάρια.

Θυμίζουμε πως αυτή θα είναι η 18η σεζόν του στον «μαγικό κόσμο», ενώ πέρσι είχε κατά μέσο όρο 26,3 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ.