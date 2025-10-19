Διέσυρε ΕΣΑΚΕ και… τσάτσους ο Παναθηναϊκός: Άδεια η Ρόδος στο Super Cup, sold out σήμερα με 40€ γενική είσοδο!

Τρομακτική επίδειξη της δυναμικής του Παναθηναϊκού από τον λαό του που κατέκλυσε το κλειστό της Ρόδου με γενική είσοδο 40€. Το ίδιο γήπεδο που με τις πρακτικές ΕΣΑΚΕ και… τσάτσων έμεινε άδειο στο Super Cup-φιάσκο!

Παρά το γεγονός μάλιστα ότι τα εισιτήρια είχαν γενική είσοδο 40 ευρώ, μια τιμή που αποτελεί πρόκληση για την τοπική κοινωνία, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλοντας να θαυμάσουν από κοντά το κόσμημα του ελληνικού μπάσκετ, εξαφάνισαν όλα τα μαγικά χαρτάκια.

Αντιθέτως, στη Ρόδο που έγινε πριν 3 εβδομάδες το Super Cup το κλειστό είχε εικόνα κατάθλιψης, διασύροντας τον ΕΣΑΚΕ και τους δορυφόρους του που προκειμένου να στέψουν… τροπαιούχο άνευ αγώνων, δεν θέλησαν να αλλάξουν ούτε ημερομηνίες ούτε το σύστημα διεξαγωγής.

Το αποτέλεσμα ήταν εκκωφαντικός διασυρμός του προέδρου που υποτίθεται είναι όλων των ομάδων, Μιχάλη Μελή που σήμερα μάλιστα βρίσκεται στο κλειστό της Ρόδου και διαπιστώνει με τα μάτια του το φιάσκο.

Για τον ΕΣΑΚΕ βέβαια και το προεδρείο του αυτά είναι ψιλά γράμματα και νομίζουν ότι ψιχαλίζει όπως στο ΣΕΦ. Ενώ ο κόσμος έδωσε εκκωφαντική απάντηση κατακλύζοντας το κλειστό της Ρόδου.

Στο βίντεο του SDNA μπορείτε να διαπιστώσετε την πληρότητα του γηπέδου που φτάνει μέχρι… τα μπαλκόνια στα οποία υπάρχουν αμέτρητοι όρθιοι.

Η λαχτάρα του κόσμου που κάποιοι σαν τον Μελή και τους υπόλοιπους του ΕΣΑΚΕ φρόντισαν να κόψουν στο πρόσφατο Super Cup.