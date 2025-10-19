Όσμαν: «Είμαστε καλύτεροι από πέρσι, έχουμε φοβερό ρόστερ - Χαρούμενος που είμαι σε έναν ιστορικό σύλλογο»

Ο Τζέντι Όσμαν σε δηλώσεις του πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Κολοσσό Ρόδου μίλησε για τη δεύτερη σεζόν του στο «τριφύλλι», για το «πράσινο» ρόστερ, για τον αγώνα με την Αναντολού Εφές αλλά και για το Eurobasket.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για τον αγώνα με την Αναντολού Εφές: «Καλό ματς, πολύ σημαντική εβδομάδα για εμάς, "διαβολοβδομάδα". Στο πρώτο ματς στην έδρα μας δεν παίξαμε πολύ καλή αλλά είναι σημαντικό να κερδίσεις. Μετά πήγαμε στην Πόλη. Παίξαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, την οποία αντιμετωπίσαμε πέρσι. Έχουν ακόμα καλύτερη ομάδα από πέρσι. Κομβικό ματς, όλοι έπαιξαν καλά, ήταν συγκεντρωμένοι, συνεισέφεραν και πήραμε μία μεγάλη νίκη».

Για το ρόστερ: «Έχουμε τρομερή ομάδα, είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Έχουμε φοβερό ρόστερ. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να προσαρμοστούμε, να μάθουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα. Έχουμε μερικούς νέους παίκτες, προσαρμόζονται. Θα έχουν μεγάλο ρόλο στην ομάδα. Είναι τρομεροί παίκτες και θα χρειαστούν λίγο χρόνο. Τους πιστεύουμε και θα έχουν μεγάλο ρόλο στην ομάδα. Κάθε μέρα θα γίνονται καλύτεροι. Ήδη το κάνουν».

Για τη δεύτερη σεζόν του: «Νιώθω τρομερά, άνετα. Είμαι χαρούμενους που είμαι εδώ, κομμάτι αυτού του ιστορικού συλλόγου. Είμαι συγκεντρωμένος στους στόχους, να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και την Euroleague. Ειδικά αφού το Final-Four γίνεται στην Αθήνα. Είναι τρομερό. Έχουμε καιρό ακόμα και είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον μας».

Για το καλοκαίρι και το Eurobasket: «Ήταν μεγάλο. Ήταν τρομερή εμπειρία, κάναμε τρομερό τουρνουά. Πήραμε μετάλλιο. Θέλαμε το χρυσό αλλά στο τέλος φτάσαμε στον τελικό και παίξαμε τρομερά κόντρα στη Γερμανία. Απέναντι στους παγκόσμιους πρωταθλητές. Είχαν βρεθεί εκεί στο παρελθόν και εμείς πήγαμε στους τελικούς μετά από 24 χρόνια. Παίξαμε τρομερά. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι κουρασμένος, ίσως πνευματικά λίγο επειδή ήταν μεγάλο καλοκαίρι. Είμαι σε τρομερή φόρμα, χαρούμενος που επέστρεψα και έτοιμος για τη συνέχεια».