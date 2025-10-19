Λαρεντζάκης: «Η ψυχολογία και ο ρυθμός είναι το παν στο μπάσκετ»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο ξεκαθάρισε πως η ψυχολογία και ο ρυθμός είναι τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία στο μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Ο Πανιώνιος είναι πολύ καλή ομάδα, ξέραμε ότι θα αντιδράσει μετά την απουσία του προπονητή και θα βγάλουν οι παίκτες αντίδραση. Εμείς ενεργειακά δεν ήμασταν όπως έπρεπε στην αρχή του ματς.

Αυτό είανι το πρόγραμμα. Ο παίκτης αγαπάει να παίζει. Ενεργειακά δεν θα είναι όλα τα ματς πάντα στο 100% αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα παιχνίδια.

Όλα τα ματς είναι ξεχωριστά. Δεν είναι ο ίδιος ο ανταγωνισμός και η ένταση του παιχνιδιού (σ.σ. της Stoiximan GBL με την Euroleague), με την εμπειρία, την ποιότητα, την ικανότητα και την ομάδα που έχουμε μπορούμε και προσαρμοζόμαστε σε αυτά τα παιχνίδια.

Το πιο δύσκολο για έναν παίκτη είναι να είναι έτοιμος όταν δεν παίζει. Η ψυχολογία και ο ρυθμός είναι το παν στο σημερινό μπάσκετ. Αν έχεις ψυχολογία και ρυθμό μπορείς να βάλεις τα σουτ, να διαβάσεις το παιχνίδι καλύτερα και να νιώθεις καλύτερα στο παρκέ. Αν έχεις υψηλή συγκέντρωση και είσαι σε εγρήγορση θα μπεις και θα βοηθήσεις.

Ξέρω τι μπορώ να κάνω στο γήπεδο, έχω αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου. Ξέρω τι παίκτης είμαι και δε θα με πειράξουν τα δύο άστοχα.

Έχουμε ένα ματς εκτός έδρας. Η Μπάγερν είναι πολύ καλή ομάδα, μετά τη νίκη επί της Μακάμπι θέλουμε ακόμη ένα «διπλό». Από αύριο θα αρχίσουμε να δουλεύουμε για το ματς ώστε να πάρουμε τη νίκη».