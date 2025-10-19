Χολ: «Προσπαθώ να δώσω ενέργεια από τον πάγκο»

Ο Ντόντα Χολ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο ξεκαθάρισε πως θέλει να δίνει ενέργεια στους «ερυθρόλευκους» όταν έρχεται από τον πάγκο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Αρχίσαμε λίγο νωθρά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα και βγάλαμε ενέργεια για να πάρουμε τη νίκη. Προσπαθώ προσωπικά να δώσω ενέργεια από τον πάγκο και να βοηθήσω την ομάδα.

Το κάρφωμα που έκανα νωρίς με έβαλε στο κλίμα. Προτιμώ να καρφώνω από τις τάπες.

Όλοι οι συμπαίκτες μου είναι καλοί, μου δίνουν καλές πάσες. Ακόμη προσπαθούμε να βρεθούμε σαν ομάδα και να φτάσουμε στο 100%.

Στο παιχνίδι με τη Μακάμπι δεν μπήκαμε καλά, αλλά στα τελευταία λεπτά δείξαμε χαρακτήρα, παίξαμε σωστά και κερδίσαμε. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε από την αρχή και στο παιχνίδι με την Μπάγερν στο Μόναχο την Παρασκευή».