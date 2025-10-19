Χουγκάζ: «Όσο μας χρειάζεται η ομάδα θα είμαστε ενιαίος Πανιώνιος»

Ο Κρις Χουγκάζ μετά την ήττα του Πανιωνίου κόντρα στον Ολυμπιακό τόνισε πως η μπασκετική σχολή Πανιωνίου θα στηρίξει την ομάδα για όσο χρειαστεί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Είναι μία προσπάθεια δύο ημερών που κάναμε. Έχουμε κληθεί η μπασκετική σχολή Πανιωνίου που είναι ένα πρότζεκτ πάρα πολύ δυνατό, ιερό για εμένα, γιατί γενιές έχουν βγει από εκεί και θέλουμε να συνεχίσουμε μία παράδοση με τη στήριξη πάντα της ΚΑΕ και όλου του Πανιωνίου. Σε αυτό το διάστημα των δύο ημερών από τεχνικά πράγματα δεν μπορούσαμε να βάλουμε ή να κόψουμε. Θέλαμε το πνεύμα, η εικόνα και η ψυχολογία των παικτών να βελτιωθεί. Θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Πιστεύω σύντομα να βρεθούμε στην κατάσταση που θέλουμε. Όποιες και αν είναι οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, θα γίνουν. Η διοίκηση κάνει τα πάντα, είναι πολύ δυνατή και θα βελτιώσει την εικόνα της ομάδας, ό,τι και αν χρειαστεί.

Για εμάς δεν έχει σημασία το πρόσωπο ή ο τίτλος της δουλειάς. Είμαι γενικός διευθυντής στην μπασκετική σχολή Πανιωνίου και ο κόουτς Καραγιάννης είναι ο αρχιπροπονητής εκεί. Όσο μας χρειάζεται η ομάδα είμαστε ενιαίος Πανιώνιος και θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα. Ό,τι και αν χρειαστεί. Είμαστε Πανιώνιος. Δεν μπορούμε να αρκούμαστε σε μία καλύτερη εικόνα, αφού υπάρχει η ήττα. Θα κάνουμε τα πάντα για να βρεθεί στον σωστό δρόμο αυτή η ομάδα.

Ό,τι είναι καλύτερο η διοίκηση θα το κάνει. Το κλίμα είναι πολύ καλό είδα και με τα παιδιά, στον πάγκο με τον κόουτς Καραγιάννη, τον Φάνη Χριστοδούλου είμαστε άνθρωποι που έχουμε ζήσει αυτή την ομάδα και θα προσπαθήσουμε όσον το δυνατό να βοηθήσουμε τους παίκτες να βρεθούν στο επιθυμητό σημείο ή και τους παίκτες που θα χρειαστεί να έρθουν.

Θέλουμε να ξεκολλήσουμε από το 0. Υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό ματς στο Eurocup. Πάμε για νίκη στο ματς της Τετάρτης. Μετά παιχνίδι με παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε το ματς με τον Άρη που είναι σημαντικότατο και θέλουμε να κάνουμε την πρώτη ματς νίκη στο πρωτάθλημα.

Είναι πολύ σημαντικοί οι Χαντς και Σταρκς. Έχουν μυϊκά προβλήματα».