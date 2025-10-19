Μπαρτζώκας: «Αμυντικά έχουμε θέματα - Δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο αυτά τα ματς»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα αμυντικά προβλήματα της ομάδας του αλλά και στο πόσο έχει ανέβει το επίπεδο της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Πρέπει να βλέπουμε τα αντικειμενικά δεδομένα. Θέλαμε να ξεκουράσουμε τον Μιλουτίνοφ και τον Βεζένκοφ. Έπρεπε να γίνει μια επανένταξη στους Ουόκαπ και Φουρνιέ που ήταν σχεδόν 20 μέρες έξω. Ήθελαν λεπτά να βρουν τον ρυθμό. Δεν είχαμε καν προπονήσεις, χρησιμοποίησαν το ματς σαν προπόνηση για να βρουν ρυθμό για το Μόναχο.

Ο Πανιώνιος είναι καλή ομάδα, έπαιξε καλά σήμερα, πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα ματς όπως αναμενόταν. Έπαιξε χωρίς πίεση. Πάντα η αλλαγή προπονητή δημιουργεί άλλα δεδομένα. Είναι καλή ομάδα, θα βρουν τον δρόμο τους.

Εμείς διαχειριστήκαμε το παιχνίδι, βρήκαμε κάποια κέρδη. Είδαμε τα νέα χαρακτηριστικά της ομάδας μας. Το επίπεδο στην λίγκα είναι καλύτερο φέτος. Πανιώνιος και Άρης δεν έχουν νίκη ακόμα. Ομάδες από τις τελευταίες θέσεις είναι βελτιωμένες και μέτριες ομάδες ακόμα καλύτερες. Για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό δε θα είναι μία βόλτα στο πάρκο τα ματς με αυτές τις ομάδες.

Αμυντικά έχουμε θέματα. Βάλαμε 102 στην Μπασκόνια, εύκολα 95 χωρίς πολλούς περιφερειακούς σαν τους Φουρνιέ, Ουόκαπ, ΜακΚίσικ, δείχνει ότι επιθετικό ταλέντο έχουμε άφθονο. Αντιμετωπίζουμε αμυντικά προβλήματα. Σημαντική η απουσία των Ουόκαπ και ΜακΚίσικ σε αυτό τον τομέα. Οι παίκτες στα "βρώμικα" πράγματα του παιχνιδιού, βλέποντας πως έχουν 90 ματς μπροστά τους, δεν θέλουν να πιεστούν ιδιαίτερα, στην άμυνα, να βουτήξουν κάτω για μπάλες 50-50. Σκεφτόμαστε σαν τους Αμερικάνους, ότι η αρχή της σεζόν δε κρίνει τίποτα, αλλά εδώ κρίνει.

Το μπάσκετ προοδεύει, αλλάζει. Η δημοφιλία είναι τεράστια. Αυτό διαμορφώνει νέα πράγματα και πρέπει να είσαι έτοιμος να τα ακολουθήσεις».