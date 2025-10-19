Ο Πανιώνιος έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό για ένα ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» σοβαρεύτηκαν στο δεύτερο μέρος και έφτασαν εύκολα στη νίκη με 81-66. Ξεκούρασε τον Βεζένκοφ ο Μπαρτζώκας, κυριάρχησε ο Χολ στην ρακέτα (16π. 7ρ.)

Εύκολο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» χωρίς να ανεβάσουν τις μηχανές στο φουλ, κέρδισαν εύκολα τον Πανιώνιο (81-66) και διατήρησαν το αήττητο στο ελληνικό πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στο 3-0. Χωρίς νίκη οι «κυανέρυθροι» (0-3) που περιμένουν τον νέο τεχνικό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκούρασε αρκετούς παίκτες, με τον Βεζένκοφ να μην αγωνίζεται και τον Μιλουτίνοφ να παίζει μόνο για 10'. Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Ντόντα Χολ να κυριαρχεί στην ρακέτα με τον Αμερικανό ψηλό να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ. Άλλαξε την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος ο Νιλικίνα (16π. 5ρ.), διψήφιος και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 14 πόντους (3/5τρ. 4ρ.)

Από την αντίπερα όχθη ο Μιχάλης Λούντζης ήταν αρκετά δραστήριος δίνοντας επιθετικές λύσεις στον «Ιστορικό» (20π. 7ρ. 5/6τρ.) με το Τζορτζ Πάπας να συμπληρώνει 13 πόντους. Πολύ καλή παρουσία από τον Νίκο Γκίκα με 10 πόντους και 9 ασίστ.

Νωθρός ο Ολυμπιακός, «έπιασε» ρυθμό ο Πανιώνιος και πήρε προβάδισμα

Νωχελικός εμφανίστηκε στο ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, με τον Πανιώνιο να αποκτά προβάδισμα 9π. (2-11 στο 4’), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άρον-άρον τάιμ άουτ για να αφυπνίσει τους παίκτες του. Οι «κυανέρυθροι» ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση (7-15 στο 6’), με τον Πίτερς να δίνει επιθετικές λύσεις στους «ερυθρόλευκους» (11-17 στο 7’). Οι Πειραιώτες ανέβασαν τον ρυθμό τους, ο Ουόκαπ έδωσε σκορ και ενέργεια ερχόμενος από τον πάγκο, με τον Ολυμπιακό να φέρνει το ματς σε ισορροπία και τον Λούντζη να γράφει το 19-22 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με buzzer-beater τρίποντο.

Ανέβασε ρυθμό και ένταση ο Ολυμπιακός και πήρε τα ηνία του ματς με κυρίαρχο Χολ

Χωρίς σκορ έμειναν οι δυο ομάδες για περισσότερο από 2’ στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Χολ να βρίσκει σκορ από την ρακέτα ισοφαρίζοντας σε 22-22. O Παπανικολάου με τρίποντο έβαλε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μπροστά στο (25-23 στο 14’), με τον Πανιώνιο να απαντά με συνεχόμενα σουτ των Τσαλμπούρη και Λούντζη για το 27-29 στο 15’. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης διατηρούσε το ανταγωνιστικό της πρόσωπο (31-33 στο 17’), με τους «ερυθρόλευκους» να τρέχουν γρήγορο σερί 4-0 για να πάρουν και πάλι προβάδισμα στην αναμέτρηση (35-33 στο 18’). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τον Ολυμπιακό στο +5 (42-37), με τον Λαρεντζάκη να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. ωστόσο οι Πειραιώτες έπρεπε να ανεβάσουν τον ρυθμό τους και την ένταση τους για να «καθαρίσουν» την υπόθεση νίκη.

Έσφιξε την άμυνα του ο Ολυμπιακός, άλλαξε την εικόνα των «ερυθρολεύκων» ο Νιλικίνα

Με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στην θέση «5» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος, με τους «ερυθρόλευκους» να ανεβάζουν την ένταση τους, ανοίγοντας την διαφορά στο +8 (48-40 στο 23’). Ο Νιλικίνα είχε βελτιώσει την εικόνα των Πειραιωτών, με τον Ουόρντ να δίνει για πρώτη φορά διψήφια τιμή στο προβάδισμα του (+11, 51-40 στο 24’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν πλέον επιβάλει τον ρυθμό τους, κρατούσαν χαμηλά τον Πανιώνιο (8π. σε 9’), με τον Λαρεντζάκη να σκοράρει συνεχόμενα σουτ από τα 6.75μ. για το +15 (60-45) των «ερυθρολεύκων» στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Δεν αντιμετώπισε προβλήματα ο Ολυμπιακός, έφτασε εύκολα στη νίκη

Ο Ολυμπιακός έβαλε τις βάσεις στο τρίτο δεκάλεπτο για μια άνετη νίκη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει διαχείρηση του ρόστερ ενόψει και της συνέχειας. Ο Χολ κυριαρχούσε μέσα στην ρακέτα (11π. 7ρ.) για το +15 των «ερυθρολεύκων» (64-49 στο 33'), με τις δυο άμυνες να έχουν χαλαρώσει αρκετά. Ο Λούντζης έδινε σκορ για τους «κυανέρυθρους» (12π. 67-54 στο 35'), με τον Φουρνιέ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Τα τελευταία λεπτά ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους Πειραιώτες να έχουν «καθαρίσει» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη και το τελικό 81-66 αποτυπώνει την εικόνα της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-37, 60-45, 81-66

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης