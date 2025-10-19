Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν και Χουάντσο κόντρα στον Κολοσσό

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό χωρίς του Τζέντι Όσμαν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός τους δύο «πράσινους» για να τους δώσει ανάσες μετά τη δύσκολη βδομάδα του «τριφυλλιού» που περιείχε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και διπλή αγωνιστική στην Euroleague απέναντι σε Βιλερμπάν και Εφές.

Έτσι Όσμαν και Χουάντσο έμειναν εκτός 6άδας των ξένων στον Παναθηναϊκό για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Φυσικά στην 12άδα δεν θα είναι και οι Ματίας Λεσόρ, που δεν είναι έτοιμος και δηλωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα, και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έχει κάταγμα στο δάκτυλο.

Ο Αταμάν θα έχει στην 6άδα των ξένων διαθέσιμους τους Κέντρικ Ναν, Ρίσον Χολμς, Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις, Τι Τζέι Σορτς και Όμερ Γιούρτσεβεν.