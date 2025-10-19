Ο λόγος που οι Ουόριορς αποδέσμευσαν τον Σεθ Κάρι

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Σεθ Κάρι λόγω του salary cap.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς υπέγραψαν τον Σεθ Κάρι σε μονοετές συμβόλαιο, ωστόσο μόλις τρεις εβδομάδες αργότερα τον αποδέσμευσαν. Ο λόγος που οι «Πολεμιστές» πήραν αυτή την απόφαση έχει να κάνει με το salary cap.

Η ομάδα του Στιβ Κερ ήδη είναι δεσμευμένη να πληρώσει 206,3 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται ελάχιστα κάτω από το second apron των 207,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι, δεν υπάρχει χώρος στην ομάδα για το συμβόλαιο του Σεθ και παραμένει ανοιχτή η 15η θέση στο ρόστερ.

Σημειώνεται πως ο Άντονι Σλέιτερ του «ESPN» ανέφερε πως ο 35χρονος μπορεί να υπογράψει ξανά στους «Πολεμιστές» μετά το ξεκίνημα της σεζόν.

Σημειώνεται πως ο αδελφός του Στεφ Κάρι προπονήθηκε με την ομάδα στην pre-season και ταξίδεψε μαζί της για τα εκτός έδρας ματς, χωρίς όμως να αγωνιστεί. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε με τους Σάρλοτ Χόρνετς και είχε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους και 1,7 ριμπάουντ.