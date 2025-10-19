Αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ο Γιάννης: «Θέλω να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του ανέφερε πως θα ήθελε να μείνει για πάντα στην ίδια ομάδα αλλά τόνισε πως ακόμα πιο σημαντικό για εκείνον είναι το να κερδίζει.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει αβέβαιο. Ο «Greek Freak» έχει συνδεθεί έντονα με τους Νιου Γιορκ Νικς, ενώ στη λίστα τους τον έχουν και οι Λος Άντζελες Λέικερς και Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Έλληνας σούπερσταρ μίλησε στο «SiriusXM NBA Radio» και ανέφερε πως θα ήθελε να μείνει για πάντα στην ίδια ομάδα. Ωστόσο, την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ακόμα πιο σημαντικό για εκείνον είναι το να νικάει και το να μη μένει στο comfort zone του.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Το λέω από την πρώτη μέρα, νούμερο ένα στόχος είναι να είμαι 20+ χρόνια στην ίδια ομάδα. Θέλω να είμαι σαν τους θρύλους που έπαιξαν σε μία ομάδα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πιο πάνω από αυτό, θέλω να κερδίσω.

Δεν είμαι ικανοποιημένος να είμαι εκεί που νιώθω άνετα και να είμαι κάπου που δεν ανταγωνιζόμαστε. Είναι εύκολο για εμένα να πάρω μια απόφαση και να πω "είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι το γήπεδο με κλειστά μάτια, ξέρω πώς παίζουμε, ξέρω τους πάντες στο γήπεδο". Αλλά αυτό είναι το comfort zone. Προσπαθώ να βγω από αυτό γιατί έτσι τα πάω καλύτερα και πιέζω τον εαυτό μου να νιώθω άβολα. Δεν θέλω να είμαι στο comfort zone μου».

Οι διοίκηση των Μπακς έχει κάνει φανερό πως θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποτελεί τον απόλυτο αστέρα της ομάδας. Ο «Greek Freak» οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου το 2021 και τα «Ελάφια» γνωρίζουν πως όσο τον έχουν στο ρόστερ μπορούν να ελπίζουν.

Όμως, από την κατάκτηση του τροπαίου και έπειτα, έχουν καταφέρει να κερδίσουν μόνο μία σειρά στα play-offs και είναι όλο και πιο πιθανό το σενάριο ο Γιάννης να κάνει opt-out από το συμβόλαιό του ενόψει της σεζόν 2027-28.

Έτσι, μένει να φανεί αν οι Μπακς θα τον πείσουν να ανανεώσει, αν θα τον παραχωρήσουν με trade ή αν ο «Greek Freak» θα φύγει από το Μιλγουόκι ως ελεύθερος.