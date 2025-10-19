Κολοσσός - Παναθηναϊκός: 14 διαδοχικές νίκες στο νησί για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στη Ρόδο στην 3η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League και η Λίγκα παρουσιάζει την προϊστορία των δύο ομάδων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Στη Ρόδο θα μπει ο επίλογος της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Εκεί ο Κολοσσός H Hotels Collection θα υποδεχτεί σήμερα (19/10, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ) τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η ομάδα της Ρόδου συνεχίζει σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα καθώς μπήκε στο Πρωτάθλημα με το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ στο οποίο ηττήθηκε και εκείνο απέναντι στον Άρη Betsson στη Θεσσαλονίκη το οποίο κέρδισε. Ο Κολοσσός H Hotels Collection αποδείχτηκε πάντως των… άκρων ως προς τις επιδόσεις του στα ριμπάουντ σε αυτές τις δύο αγωνιστικές, καθώς σημείωσε την κορυφαία (41 με τον Άρη Betsson) και τη χειρότερη (24 με την ΑΕΚ) του Πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί του ΠΑΟΚ έφυγε ηττημένος από το ΣΕΦ, στην πρώτη ήττα του για την κανονική περίοδο μετά από συνολικά 28 σερί νίκες και 22 σερί εκτός έδρας επιτυχίες για την πρώτη φάση του Πρωταθλήματος. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ωστόσο, ο Παναθηναϊκός AKTOR σημείωσε την κορυφαία επίδοση πόντων με αιφνιδιασμούς των πρώτων δύο αγωνιστικών. Είχε 21 πόντους στο transition ενώ καμία άλλη ομάδα δεν ξεπέρασε τους 16, σε μία επίδοση που βέβαια αποκτά μεγαλύτερη αξία με δεδομένο τον δείκτη δυσκολίας ενός «αιώνιου» ντέρμπι.

ΤΟ MATCH UP



Γκάμπριελ Γκαλβανίνι vs Ντίνος Μήτογλου

Πρόκειται για την κόντρα δύο παικτών των οποίων η φυσική θέση είναι στο «4» και έχουν αρχίσει πολύ καλά το Πρωτάθλημα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές είχαν τον ίδιο συντελεστή αξιολόγησης (37) που τους κατατάσσει στην πρώτη πεντάδα της σχετικής λίστας.

Ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της νίκης του Κολοσσού H Hotels Collection επί του Άρη. Ο Βραζιλιάνος φόργουορντ άρχισε τη δεύτερη σεζόν του στους «θαλασσί» με 29 πόντους (7/8 βολές, 8/14 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 13 ριμπάουντ, έξι ασίστ, δύο κλεψίματα και οχτώ κερδισμένα φάουλ.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν εκ των κορυφαίων του Παναθηναϊκού AKTOR και στα δύο πρώτα παιχνίδια του στο φετινό Πρωτάθλημα. «Έγραψε» συνολικά 32 πόντους (6/9 βολές, 10/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, δύο κλεψίματα και έξι κερδισμένα φάουλ κόντρα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Milestones: Ο Αταμάν στη λίστα με άλλους τέσσερις

Ο Ζώης Καράμπελας απέχει δύο κλεψίματα από τα 100 ενώ χρειάζεται οχτώ πόντους για να φτάσει τους 700 στη Stoiximan GBL, στην οποία διανύει πια την 8η σεζόν του.

Ο Εργκίν Αταμάν θα κοουτσάρει τον Παναθηναϊκό AKTOR για 50ή φορά σε ματς κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL. Είναι ένας αριθμός στον οποίο έφτασαν άλλοι τέσσερις προπονητές στην ιστορία των «πράσινων» στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Στα 49 που προηγήθηκαν μέτρησε 47 νίκες αφού ηττήθηκε μόνο την περασμένη Κυριακή από τον Ολυμπιακό και στο εντός έδρας ματς με τον Άρη Betsson της σεζόν 2023-24.

Facts / Rankings / Σερί

* Ο Νίκος Καμαριανός θα συμπληρώσει τα 50 παιχνίδια Πρωταθλήματος με τον Κολοσσό H Hotels Collection κάτι που έκαναν άλλοι 25 στην ιστορία της ομάδας της Ρόδου.

* Ένα ριμπάουντ θα είναι αρκετό για τον Γκάμπριελ Γκαλβανινι προκειμένου να μπει στην 20άδα των ξένων ριμπάουντερ του Κολοσσού H Hotels Collection. Το περασμένο Σάββατο «έπιασε» στα 127 ριμπάουντ τον Σον Μίλερ (2021-22).

* Ο Κώστας Σλούκας με την πρώτη ασίστ του θα γίνει ο 6ος πασέρ στην ιστορία της Stoiximan GBL. Ο διεθνής γκαρντ «έπιασε» στο ματς με τον Ολυμπιακό τον Γιώργο Σιγάλα στις 1.024 ασίστ.

* Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έγινε ο 25ος συνολικά παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και 10ος ξένος του στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, που έφτασε τα 300+ ριμπάουντ.

Η ιστορία: «Πράσινο» απόλυτο κανονικής περιόδου

Κολοσσός H Hotels Collection και Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθούν για 52η φορά με την ομάδα της Ρόδου να μετρά δύο νίκες για την post season αφού οι «πράσινοι» έχουν κάνει το απόλυτο στην κανονική περίοδο. Μετά τη δεύτερη επιτυχία των Ρόδιων, για τα προημιτελικά του 2015 μάλιστα, ο Παναθηναϊκός AKTOR σημείωσε 14 διαδοχικές νίκες στο νησί.

Τα τελευταία πέντε ματς στη Ρόδο…



2022-23 (Καν.Περίοδος): 59-96

2022-23 (2ος προημιτελικός): 47-89

2023-24 (Καν.Περίοδος): 78-81

2023-24 (Top 6): 74-79

2024-25: 84-91



Οι νίκες των αγώνων τους…