«Αποχωρεί από την Euroleague η Βιλερμπάν, στόχος η συμμετοχή στο BCL και μετά στο NBA Europe»

Η Βιλερμπάν έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Euroleague και να αγωνιστεί στο Basketball Champions League, θέλοντας έτσι να κερδίσει μία θέση στο NBA Europe.

Σύμφωνα με το «Le Progrès» η Βιλερμπάν έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από την Euroleague μετά το τέλος της φετινής σεζόν και να αγωνίζεται πλέον στο Basketball Champions League.

Η γαλλική ομάδα ήταν κοντά στο να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με την Euroleague αλλά όλα τα δεδομένα άλλαξαν. Η αιτία αυτής της αλλαγής της στάσης της είναι η δυσαρέσκεια που υπάρχει λόγω των οικονομικών ζημιών. Με αυτή την κίνηση, θα βελτιωθεί η οικονομική της κατάσταση και θα ψάξει να μία θέση στο NBA Europe χρησιμοποιώντας το BCL ως «γέφυρα».

Έτσι, φαίνεται πως ο σύλλογος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον δρόμο που... χάραξε η Άλμπα Βερολίνου και να «αποχαιρετήσει» την Euroleague.