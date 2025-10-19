Το 3/4 του Αμαρούσιου και ο πρωτοπόρος Άρης Betsson των διπλών παρατάσεων

Το Μαρούσι μετά τη νίκη επί του Άρη Betsson μετράει πλέον 3/4 επικρατήσεις σε ματς με διπλή παράταση, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν τα περισσότερα παιχνίδια με έξτρα πεντάλεπτα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Η προηγούμενη σεζόν έκλεισε για Μαρούσι και Άρη Betsson με το μεταξύ τους παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση (114-109 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης). Πέντε μήνες μετά οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες αυτή τη φορά στο κλειστό του Αγίου Θωμά και έδωσαν μία ακόμη παράσταση με χροιά θρίλερ.

Ήταν το πρώτο ματς της 34ης Stoiximan GBL που δεν κρίθηκε στα 40 λεπτά της κανονικής διάρκειας του και μάλιστα οι «κίτρινοι» της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να λύσουν τις διαφορές τους. Μέχρι την επόμενη φορά βεβαίως. Η διπλή παράταση δεν είναι μία συχνή κατάσταση, χωρίς όμως να είναι και τόσο σπάνια συνολικά για το Πρωτάθλημα αλλά και ειδικότερα για τις δύο ομάδες. Ειδικά ο Άρης Betsson είναι συνηθισμένος σε αυτήν.

Το χθεσινό παιχνίδι ήταν το 34ο στις τελευταίες 28 σεζόν (από το 1998-99) που κρίθηκε σε διπλή παράταση. Ο Άρης Betsson είναι πλέον… πρωτοπόρος στη σχετική λίστα καθώς «έπιασε» τον Ολυμπιακό στα έξι ματς 50 λεπτών. Η τελευταία φορά στην οποία συμμετείχε σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν είναι πολύ πίσω, καθώς αυτό έγινε και στην περασμένη σεζόν στην Πάτρα όταν για τη 14η αγωνιστική ηττήθηκε από τον Προμηθέα Βίκος Cola με 106-96 σε ματς δύο παρατάσεων (Ουές Ιβούντου 21π, 7/9δ, 5ρ, 4ασ, Μιχάλης Λούντζης 20π, 5ρ, 8ασ. – Ντάρλεν Ουΐλις 26π, 6/9δ, 2/4τρ, 12ρ, 4ασ, Σαρίφ Κούπερ 23π, 8ασ, 7λ).

Η διαφορά των δύο ομάδων με τις περισσότερες διπλές παρατάσεις από το 1998 μέχρι σήμερα, είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 4-2 ενώ ο Άρης Betsson είναι πια στο 2-4. Τα ματς 50 λεπτών που κέρδισαν οι «κίτρινοι» ήταν ο 2ος προημιτελικός των playoffs του 2016 με την Κηφισιά εκτός έδρας (103-108) και εκείνο της 6ης αγωνιστικής της σεζόν 2016-17 στην Αμαλιάδα, όπου επιβλήθηκαν του Κόροιβου με 99-94.

Αρκετά ψηλά σε αυτήν τη λίστα βρίσκεται πλέον και το Μαρούσι αφού συμμετείχε για 4η φορά σε ματς με διπλή παράταση, αριθμός που μοιάζει μεγαλύτερος δεδομένου ότι ήταν παρών στα 17/28 Πρωταθλήματα. Το πρόσημο του Αμαρουσίου σε αυτά τα παιχνίδια είναι θετικό αφού χθες έκανε το 3/4. Έχασε το πρώτο και κέρδισε τα επόμενα τρία…

*Για την 1η φάση των playoffs του 2000 ηττήθηκε εντός έδρας από τον Ηρακλή με 101-102 (Αμάγια 22, Παντελιάδης 18 - Τζόνσον 29, Χατζηβρέττας 26).

*Για τη 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος 2004-05 νίκησε εκτός έδρας τον Ηλυσιακό με 102-92 (Γ.Κακιούζης 27, Ντιν 17 – Γκργκατ 24, Χάτσον 16).

* Για τη 13η αγωνιστική του Πρωταθλήματος 2006-07 νίκησε εκτός έδρας τον Μακεδονικό με 103-91 (Τζέφερσον 36, Καράβολας 22 – Εϊμπραμς 25, Κυρίτσης 22).

Γενικότερα πάντως οι παρατάσεις είναι μία θετική συνθήκη για το Μαρούσι που έχει πλέον 13 νίκες σε 18 παιχνίδια. Το χθεσινό ήταν συνολικά το 5ο απέναντι στον Άρη που κρίθηκε στην παράταση αφού πριν από αυτό αλλά και εκείνο των playouts της περσινής σεζόν, είχαν γίνει τα παιχνίδια…

2001-02: Μαρούσι-Άρης 96-94 Κορωνιός 22, Όλιβερ 20 – Κινγκ 22, Μπραγκς 18

2003-04: Άρης-Μαρούσι 101-89 Πάρκερ 26, Στακ 19 – Χάτσον 35, Νικολαΐδης 15

2007-08: Μαρούσι-Άρης 95-96 Στίβενσον 28, Μιλισάβλιεβιτς 26 - Ράϊτ και Μάσεϊ 22

Για τον Άρη Betsson πάντως το πρόσημο των αγώνων με παράταση, στις τελευταίες 28 σεζόν (από το 1998-99), παραμένει θετικό. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει δώσει 38 παιχνίδια που δεν κρίθηκαν στα 40 λεπτά –έπαιξε από μία ως τρεις παρατάσεις- και κέρδισε τα 20 από αυτά. Μακριά πάντως από το Nick Galis Hall δεν τα καταφέρνει εξίσου καλά αφού ο απολογισμός της είναι πλέον 9-15.



Η 30άρα του Κινγκ και οι βολές του Μέικον

Ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό βέβαια δεν θα μπορούσε παρά να αναδείξει μεγάλες επιδόσεις σε ατομικό επίπεδο. Τέτοιες προέκυψαν τόσο από το Μαρούσι, όσο και από τον Άρη…

*Ο Τζόρνταν Κινγκ ήταν ο πρώτος σκόρερ του θρίλερ σταματώντας στους 31 πόντους. Ήταν η 15η επίδοση 31+ πόντων στην ιστορία του Αμαρουσίου.

*Ο Ντάριλ Μέικον σημείωσε την 7η επίδοση 13+ εύστοχων βολών στην ιστορία του Αμαρουσίου και την 8η επίδοση 15+ εκτελεσμένων βολών έχοντας 13/15.

Τα 17 ριμπάουντ του Χάρελ «κίτρινο» ρεκόρ 4ετίας

Η στατιστική του Ρόνι Χάρελ ήταν ομολογουμένως εντυπωσιακή και με διαφορετικούς τρόπους. Ο Αμερικανός φόργουορντ έφυγε με δύο ρεκόρ καριέρας από το παρκέ του κλειστού του Αγίου Θωμά στο οποίο πέρασε το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ως παίκτης του Αμαρουσίου. Πιο συγκεκριμένα…

*Ο Χάρελ είχε 17 ριμπάουντ που αποτελούν ρεκόρ 4ετίας από παίκτη του Άρη Betsson δεδομένου ότι ο Σακούρ Τζούστον είχε 18 στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ που έγινε στις 23 Οκτωβρίου 2021. Πρόκειται παράλληλα για τη 19η επίδοση 17+ ριμπάουντ στην ιστορία των «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης.

Τα 17 ριμπάουντ του Αμερικανού φόργουορντ είναι η κορυφαία επίδοση των πρώτων αγωνιστικών του φετινού Πρωταθλήματος. Για να βρούμε την προηγούμενη μεγαλύτερη της Stoiximan GBL θα πρέπει να γυρίσουμε στην προπέρσινη σεζόν όταν σημειώθηκαν τρεις επιδόσεις 18+ ριμπάουντ με κορυφαία εκείνη των 21 που είχε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα.

Ο Χάρελ έφτασε σε δύο ρεκόρ καριέρας με τα 17 ριμπάουντ και τις οχτώ ασίστ που είχε. Είχε 10 ριμπάουντ στο ίδιο γήπεδο και στο αντίστοιχο παιχνίδι της σεζόν 2023-24 και επτά ασίστ με τον Άρη Betsson στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Προμηθέα της περιόδου 2023-24.

Στον αντίποδα πάντως ο Αμερικανός έμεινε άποντος παρότι βρέθηκε στο παρκέ για 41:51 λεπτά. Η προηγούμενη μηδενική επίδοση πόντων στον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στο φετινό Πρωτάθλημα, ήταν εκείνη που είχε στη 2η αγωνιστική ο Δημήτρης Κακλαμανάκης στο παιχνίδι του Περιστερίου με τη Μύκονο (21:53). Το σχετικό αρνητικό ρεκόρ της περσινής σεζόν ήταν του Ολεξάντερ Λίποβι που έμεινε χωρίς πόντο σε 29:15 λεπτά συμμετοχής, στον αγώνα του Κολοσσού H Hotels Collection στο Περιστέρι για την 21η αγωνιστική.

Επίδοση ανάλογη αυτής του Χάρελ δεν υπάρχει τουλάχιστον στα τελευταία πέντε χρόνια. Στην περίοδο 2023-24 ο Τζαμάλ Τζόουνς έμεινε άποντος στα 36:45 λεπτά συμμετοχής του ως παίκτης του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola κόντρα στο Περιστέρι για τη 15η αγωνιστική.

Ο Χάρελ είχε 0/8 σουτ εντός πεδιάς, επίδοση που είχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στον 2ο ημιτελικό των περσινών playoffs του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Η προηγούμενη, μεγαλύτερη επίδοση σουτ εντός πεδιάς που συνοδεύτηκε από μηδενική επίδοση εύστοχων ήταν του Κάμερον Ρέινολντς που είχε 0/10 ως παίκτης του Προμηθέα στο εκτός έδρας ματς με την Καρδίτσα Ιαπωνική για τη σεζόν 2023-24.