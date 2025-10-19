Πρόβλημα στους Κινγκς: Τραυματίας ο Σαμπόνις και χάνει την πρεμιέρα

Δεν ξεκινάει καλά η σεζόν για τους Κινγκς. Η ομάδα του Σακραμέντο στην πρεμιέρα της για τη νέα σεζόν κόντρα στους Φοίνιξ Σανς δεν θα έχει διαθέσιμο τον Ντομάντας Σαμπόνις.
Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, ο 29χρονος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο ισχίο και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του στο πρώτο ματς. Ωστόσο, το θετικό είναι πως το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε μία εβδομάδα.
Θυμίζουμε πως πέρσι σε 70 ματς και σε 34,7 λεπτά στο παρκέ στην κανονική περίοδο είχε κατά μέσο όρο 19,1 πόντους, 13,9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 0,4 μπλοκ.
Sacramento Kings star Domantas Sabonis (Grade 1 hamstring strain) will miss opening night and be re-evaluated in one week.— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 18, 2025