Και Μύκονο και βολές Προμηθέα: Τα μέντιουμ της Magic Euroleague βρήκαν «στόχο»!

Με Παπαπέτρου, Χατζημπαλίδη στο Ιβανώφειο και Μαγκλογιάννη-Τσιμπούρη στην Πάτρα, οι προβλέψεις της Magic Euroleague ήρθαν τόσο εύκολα σαν να… βάζουν ένα ποτήρι νερό.

Μπορεί οι κρατικοί φορείς να πετάνε χαρταετό στα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ αλλά στη Magic Euroleague έχουν κάποιο κληρονομικό χάρισμα και βλέπουν το μέλλον! Για άλλη μια φορά…

Παρασκευή βράδυ ανέλυσαν τους ορισμούς των διαιτητών και είδαν ότι η Μύκονος με απόδοση 3,75 έχει πέραση. Το χάντικαπ ήταν 7,5 πόντους.

Αμέσως μετά, οι τρομεροί… tipsters της εκπομπής έψαξαν το line για τις βολές του Προμηθέα. Ηταν στις 16,5 βολές. Μετά την αναφορά της εκπομπής ανέβηκε στο 18,5. Οι βολές του Προμηθέα σταμάτησαν στις 23.

Μόνο που αυτή τη φορά η Ε.Ο. Καλαθοσφαίρισης και το moto της «ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας να νικάνε» δεν έφτανε!

