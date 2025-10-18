Το πανόραμα της GBL: Το απόλυτο η ΑΕΚ, παραμένει χωρίς νίκη ο Άρης

Στο πρώτο ματς της ημέρας η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα με 77-62 την Καρδίτσα και συνέχισε το σερί νικών της τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Στη συνέχεια, η Μύκονος Betsson πήρε μία ιστορική νίκη απέναντι στον Ηρακλή (73-80), ενώ ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από το -14 και επικράτησε με 75-73 κόντρα στον Προμηθέα μέσα στην Πάτρα. Τέλος, σε ματς δύο παρατάσεων και διάρκειας 2 ωρών και 50 λεπτών το Μαρούσι κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη απέναντι στον Άρη (108-103), ο οποίος παραμένει χωρίς θετικό αποτέλεσμα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
18/10
ΑΕΚ - Καρδίτσα 77-62
Ηρακλής - Μύκονος Betsson 73-80
Μαρούσι - Άρης Betsson 108-103
Προμηθέας Πάτρας - ΠΑΟΚ 73-75
19/10
13:00 Ολυμπιακός - Πανιώνιος
16:00 Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός AKTOR
Η βαθμολογία:
1) ΑΕΚ 3-0
2) ΠΑΟΚ 2-1
3) Προμηθέας Πάτρας 1-2
4) Ολυμπιακός 2-0
5) Μαρούσι 1-2
6) Ηρακλής 1-2
7) Περιστέρι 2-0
8) Καρδίτσα 1-1
9) Κολοσσός Ρόδου 1-1
10) Άρης Betsson 0-3
11) Παναθηναϊκός AKTOR 1-1
12) Μύκονος Betsson 1-1
13) Πανιώνιος 0-2
Η επόμενη αγωνιστική (4η):
25/10
16:00 ΠΑΟΚ - Περιστέρι
17:30 Ηρακλής - ΑΕΚ
18:15 Πανιώνιος - Άρης Betsson
18:15 Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου
26/10
13:00 Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας