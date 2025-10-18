Το πανόραμα της GBL: Το απόλυτο η ΑΕΚ, παραμένει χωρίς νίκη ο Άρης

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων που πραγματοποιήθηκαν για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League και την βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Στο πρώτο ματς της ημέρας η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα με 77-62 την Καρδίτσα και συνέχισε το σερί νικών της τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Στη συνέχεια, η Μύκονος Betsson πήρε μία ιστορική νίκη απέναντι στον Ηρακλή (73-80), ενώ ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από το -14 και επικράτησε με 75-73 κόντρα στον Προμηθέα μέσα στην Πάτρα. Τέλος, σε ματς δύο παρατάσεων και διάρκειας 2 ωρών και 50 λεπτών το Μαρούσι κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη απέναντι στον Άρη (108-103), ο οποίος παραμένει χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

18/10

ΑΕΚ - Καρδίτσα 77-62

Ηρακλής - Μύκονος Betsson 73-80

Μαρούσι - Άρης Betsson 108-103

Προμηθέας Πάτρας - ΠΑΟΚ 73-75

19/10

13:00 Ολυμπιακός - Πανιώνιος

16:00 Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός AKTOR

Η βαθμολογία:

1) ΑΕΚ 3-0

2) ΠΑΟΚ 2-1

3) Προμηθέας Πάτρας 1-2

4) Ολυμπιακός 2-0

5) Μαρούσι 1-2

6) Ηρακλής 1-2

7) Περιστέρι 2-0

8) Καρδίτσα 1-1

9) Κολοσσός Ρόδου 1-1

10) Άρης Betsson 0-3

11) Παναθηναϊκός AKTOR 1-1

12) Μύκονος Betsson 1-1

13) Πανιώνιος 0-2

Η επόμενη αγωνιστική (4η):

25/10

16:00 ΠΑΟΚ - Περιστέρι

17:30 Ηρακλής - ΑΕΚ

18:15 Πανιώνιος - Άρης Betsson

18:15 Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου

26/10

13:00 Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας