Ο Ρέντικ αποκάλυψε πώς αποφασίζει την αρχική πεντάδα

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα όσα υπολογίζει για να αποφασίσει την αρχική πεντάδα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι προχώρησαν σε αρκετές σημαντικές κινήσεις. Οι «Λιμνάνθρωποι» βελτιώθηκαν στο «5» με την απόκτηση του ΝτεΆντρε Έιτον, κάλυψαν το κενό που άφησε η αποχώρηση του Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ με την υπογραφή του Τζέικ ΛαΡάβια και προσέθεσαν στο ρόστερ τους τον Μάρκους Σμαρτ.

Από την αρχή της pre-season ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι η αρχική πεντάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ. Οι Λούκα Ντόντσιτς, Λεμπρόν Τζέιμς, Όστιν Ριβς και ΝτεΆντρε Έιτον φαίνεται πως έχουν «κλειδωμένη» μία θέση στο αρχικό σχήμα και μένει ακόμα μία θέση.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Ρέντικ ρωτήθηκε για την καλύτερη πεντάδα για να ξεκινάει τους αγώνες και αποκάλυψε τους παράγοντες που υπολογίζει και μελετάει για να επιλέξει τους πέντε... εκλεκτούς.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Θέλεις να βάλεις τους πέντε καλύτερους παίκτες σου στο γήπεδο όσο το δυνατόν περισσότερο. Θέλεις επίσης να έχεις ισορροπία σε κάθε σύνθεση. Όταν κάνουμε τις μετρήσεις για τις αλλαγές, ποιος θα παίζει άμυνα; Ποιος θα δημιουργήσει; Θα έχουμε αρκετό σουτ; Αυτό το κάνεις με κάθε σύνθεση που βάζεις στο γήπεδο, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής σύνθεσης.

Αλλά νομίζω ότι, με την αρχική σύνθεση, δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι να έχεις συγκεκριμένους παίκτες να ξεκινούν. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θέλουν να ξεκινήσουν. Έχω παίξει με μερικούς παίκτες που δεν τους ένοιαζε και δεν είχαν πρόβλημα να μπουν από τον πάγκο, παρόλο που ήταν παίκτες που άξιζαν να ξεκινούν. Οπότε πρέπει να το λάβεις αυτό υπόψη, όπως και το τι έχει περισσότερο νόημα για συγκεκριμένους παίκτες και πώς θα αντιδράσουν σε αυτό. Ακόμα το επεξεργαζόμαστε και, φυσικά, η απώλεια του Λεμπρόν για την αρχή της σεζόν περιπλέκει κάπως τα πράγματα, οπότε έχουμε μια εβδομάδα για να το λύσουμε και πιστεύω ότι θα μας αποκαλυφθεί από μόνο του».