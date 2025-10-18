Νιλικίνα για την επιστροφή στο Βελιγράδι: «Ξύπνησε αναμνήσεις - Τα ματς που έπαιξα εδώ είναι αξέχαστα»

Ο Φρανκ Νιλικίνα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Το ματς στο «Aleksandar Nikolic Hall» εξελίχθηκε σε ντέρμπι, αλλά τελικά οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 95-94 και να βελτιώσουν το ρεκόρ τους σε 3-2.

Ο Φρανκ Νιλικίνα αποχώρησε φέτος από την Παρτιζάν και συμφώνησε με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Γάλλος επέστρεψε για πρώτη φορά μετά την μεταγραφή του στο Βελιγράδι και μίλησε για τα συναισθήματά του στο «Meridian Sport».

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, η επιστροφή στο Βελιγράδι σίγουρα ξυπνάει αναμνήσεις, νιώθω σαν το σπίτι μου εδώ» ανέφερε αρχικά. Και συνέχισε «Στο τέλος, ήταν σαν ένα επαγγελματικό ταξίδι. Ήρθαμε αργά το προηγούμενο βράδυ, συγκεντρωθήκαμε στον στόχο που ήταν να κερδίσουμε το ματς και τα καταφέραμε».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη θητεία του στην Παρτιζάν, για τα όσα έζησε με τον οργανισμό και για την αγάπη της πόλης για το μπάσκετ.

«Αγαπάω τους ανθρώπους εδώ, την πόλη. Σίγουρα θα επιστρέψω το καλοκαίρι, νιώθω σαν να είναι σπίτι μου. Είμαι ευγνώμων στην Παρτιζάν που μου το επέτρεψε αυτό. Η Παρτιζάν ήταν τόσο σημαντική.

Το μπάσκετ είναι τα πάντα εδώ. Όταν είσαι με τους οπαδούς το καταλαβαίνεις, όλη η πόλη είναι ήσυχη πριν το ματς, όλοι συγκεντρώνονται σε αυτό. Όλα τα ματς που έπαιξα εδώ είναι αξέχαστα.

Το να είμαι σε αυτό το περιβάλλον μετά το ΝΒΑ, να συνεργαστώ με τον κόουτς Ομπράντοβιτς, σημαίνει πολλά. Είναι ανταγωνιστικός και το μεταδίδει αυτό στους παίκτες. Χαίρομαι που επέστρεψα» ολοκλήρωσε.