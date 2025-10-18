Ρέντικ για Βαντερμπίλτ: «Μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή και στις δύο πλευρές του παρκέ»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ είχε τα καλύτερα να πει για τον Τζάρεντ Βαντερμπίλτ και τόνισε πως μπορεί να βοηθήσει τους «Λιμνανθρώπους» και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ είναι από τους καλύτερους αμυντικούς των Λος Άντζελες Λέικερς όταν είναι υγιής. Μπορεί να μαρκάρει σε πολλές θέσεις και δεν είναι λίγες οι φορές που αναλαμβάνει τον καλύτερο παίκτης της αντίπαλης ομάδας. Ωστόσο, μέχρι τώρα στην θητεία του στον οργανισμό δεν έχει προσφέρει πολλά πράγματα επιθετικά.

Αυτό θέλει να αλλάξει και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο οποίος ψάχνει τρόπο να εκμεταλλευτεί τον Βαντερμπίλτ και στην επίθεση. Φέτος, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών το καλοκαίρι και μπόρεσε να προετοιμαστεί κανονικά για τη νέα σεζόν. Στην pre-season των Λέικερς έδειξε να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του και στο άλλο μισό του παρκέ.

Ο κόουτς σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο 26χρονος μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή και στις δύο πλευρές του παρκέ και υπογράμμισε πως ήδη δείχνει να κινείται καλύτερα στο παρκέ σε σχέση με πέρσι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή και στις δύο πλευρές του παρκέ. Βλέπετε ότι ήδη κινείται καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Φαίνεται ότι πέρασε αρκετό χρόνο το καλοκαίρι στο να βελτιωθεί. Ξέρω πως πέρασε αρκετό χρόνο με τον Έι Τζέι Ντιγκς, ο οποίος ήταν ένας από τους προπονητές μου στους Πέλικανς.

Το είπα πολλές φορές στην αρχή της pre-season, τον έβαλα σε δύσκολη θέση πέρυσι, επειδή έπρεπε να τον βάλω να παίξει στο "5". Είναι σε θέση να καλύπτει πολλές θέσεις στην περιφέρεια αμυντικά και ελπίζω πως θα είναι ένας υψηλού επιπέδου corner spacer και cutter. Μπορεί να κάνει πολλά. Μου αρέσει ως playmaker. Μπορεί να διαβάσει σωστά το παιχνίδι».