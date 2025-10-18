Παναθηναϊκός: Φτάνει τα 50 ματς ο Αταμάν, θα γίνει ο 6ος πασέρ στην ιστορία της GBL ο Σλούκας

Εργκίν Αταμάν και Κώστας Σλούκας ετοιμάζονται να «γράψουν» τη δική τους ιστορία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Κολοσσό Ρόδου για την Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και τώρα στρέφει ξανά την προσοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL και οι Εργκίν Αταμάν και Κώστας Σλούκας είναι έτοιμοι να «γράψουν» τη δική τους ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή θα είναι η 50ή φορά που ο Τούρκος τεχνικός θα κοουτσάρει τους «πράσινους» σε ματς της κανονικής περιόδου στο πρωτάθλημα. Στα 49 παιχνίδια που έχει δώσει, ο Αταμάν μετράει 47 νίκες, έχοντας ηττηθεί μόνο από τον Ολυμπιακό φέτος και από τον Άρη Betsson τη σεζόν 2023-24.

Ακόμη, ο Έλληνας γκαρντ με την πρώτη του ασίστ στον αγώνα θα γίνει ο έκτος πασέρ στην ιστορία της Stoiximan GBL. Στο ματς με τον Ολυμπιακό έφτασε τις 1.024 και «έπιασε» τον Γιώργο Σιγάλα, τον οποίο αναμένεται να ξεπεράσει στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.