Ολυμπιακός: Βραβεύονται Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ

Οι Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ βραβεύονται στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο, ως μέλη της κορυφαίας πεντάδας του περσινού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Αύριο η μέρα είναι αφιερωμένη στις οικογένειες και τα παιδιά, αφού τα «Sunday Funday Family Games» κάνουν πρεμιέρα!

Και επειδή πάντα υπάρχει τρόπος να γίνει κάτι ακόμα πιο όμορφο, οι Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραλάβουν τα βραβεία τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του περσινού πρωταθλήματος.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το κερασάκι στην τούρτα, η βράβευση του πολυτιμότερου παίκτη της περσινής σεζόν, Σάσα Βεζένκοφ!

Γι’ αυτό, ελάτε από νωρίς αύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτές τις ξεχωριστές στιγμές! Οι βραβεύσεις θα γίνουν λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, οπότε... μην αργήσετε!».