Η ομιλία του Αταμάν μετά το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές (vid)

Μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Αναντολού Εφές εκτός έδρας ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στην Τουρκία και αντιμετώπισε στην Πόλη την Αναντολού Εφές. Το «τριφύλλι» έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Όσμαν έκανε ρεκόρ καριέρας, ο Σλούκας ήταν ο ορισμός του «μαέστρου» και έτσι οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-81.

Μετά το μεγάλο «διπλό» ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια. Τόνισε πως όλοι προσέφεραν κάτι και ότι το τελικό σκορ ήταν αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Ακόμη, υπογράμμισε και τη σημασία της νίκης λόγω του πόσο επικίνδυνος ήταν ο αντίπαλος.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Έξυπνο παιχνίδι και σημαντική νίκη για εμάς, γιατί αυτή η ομάδα είναι πολύ επικίνδυνη, δύο μέρες πριν κέρδισαν στον Πειραιά τον Ολυμπιακό. Κρατήσαμε τον έλεγχο του αγώνα και όλοι προσπαθήσατε να δώσετε σκληράδα, να συνεισφέρετε. Κάναμε ομαδική δουλειά, οπότε συγχαρητήρια».