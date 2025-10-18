Οι ευχές του Ολυμπιακού σε Παπαγιάννη και Οσμάνι: «Ανυπομονούμε να σας δούμε πίσω εκεί που ανήκετε» (pic)

Στο παιχνίδι της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR η τουρκική ομάδα είδε δύο παίκτες της να τραυματίζονται. Ο Ερκάν Οσμάνι χτύπησε στον ώμο και θα μείνει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες.
Από την άλλη, ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Έτσι, θα μείνει στα «πιτς» για οκτώ μήνες.
Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και στους δύο, υπογραμμίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ανυπομονούν να τους δουν πίσω εκεί που ανήκουν, δηλαδή στα παρκέ.
Δείτε την ανάρτηση:
Sending strength and warm wishes to Ercan Osmani and Giorgos Papagiannis.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 18, 2025
Wishing you both a smooth and speedy recovery. Can’t wait to see you back where you belong. #OlympiacosBC https://t.co/hkDVC5Gq5i