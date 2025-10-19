Α1 Γυναικών: Κόντρα στον Πρωτέα ο Παναθηναϊκός - Υποδέχεται τον Ολυμπιακό ο Παναθλητικός

Η τρίτη αγωνιστική της Α1 Γυναικών συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να κοντράρεται με τον Πρωτέα Βούλας και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθλητικό.

Στο πρώτο ματς της 3ης αγωνιστικής ο ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 94-67 (18/10).

Το πρώτο σημερινό (19/10) ματς θα διεξαχθεί στο «Γ. Γεννηματάς», όταν ο Πρωτέας Βούλας θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (13:00). Μισώ ώρα αργότερα (13:30), ο Παναθλητικός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Ακόμη, ο Αθηναϊκός στις 17:00 θα φιλοξενήσει τη Νέα Ιωνία στο «Δ. Καλτσάς» και τέλος την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός θα κοντράρεται με τον Αμύντα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός

13:30 Παναθλητικός - Ολυμπιακός

17:00 Αθηναϊκός - Νέα Ιωνία

17:00 Πανσερραϊκός - Αμύντας