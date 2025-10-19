Δεν έρχεται μόνο Ματίας, έρχεται και ο Παναθηναϊκός

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Παναθηναϊκό που με την νίκη του στην Τουρκία έδειξε στο παρκέ ένα μικρό δείγμα των πραγματικών του δυνατοτήτων και για τους “πράσινους” οι οποίοι έχουν πολύ… μπάσκετ μέσα τους.

Οι πρώτες αγωνιστικές της σεζόν δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές για τον Παναθηναϊκό.

Όχι λόγω αποτελεσμάτων, γιατί οι “πράσινοι” έπαιρναν τα αποτελέσματα που ήθελαν, αλλά γιατί δεν είχαν καταφέρει να παίξουν το μπάσκετ που δικαίως περιμένουν οι φίλοι τους.

Ο Παναθηναϊκός έπαιρνε τα αποτελέσματα αλλά προβλημάτιζε με την εικόνα του. Προβλημάτιζε με τη διαχείριση που έκανε ο Αταμάν, με την χημεία που δεν υπήρχε, με τους ρόλους που δεν είχαν μοιραστεί και με το ντεφορμάρισμα κάποιων παικτών.

Όμως (και με κίνδυνο να γίνουμε αφόρητα κουραστικοί) όλα τα παραπάνω ήταν απόλυτα φυσιολογικά, μιας και δεν έχει υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος για να δουλευτεί η ομάδα. Η λογική λέει πως ο Παναθηναϊκός θα είναι ολοένα και καλύτερος. Δε θα κερδίζει όλα τα παιχνίδια (γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό), αλλά θα παρουσιάζει συνεχώς βελτίωση μέχρι τη στιγμή που θα πιάσει το… ταβάνι του. Το οποίο είναι σε πολύ μεγάλο ύψος.

Ο Παναθηναϊκός, χθες, εντυπωσίασε. Όχι γιατί κέρδισε, αλλά γιατί η εικόνα του κόντρα στη Βιλερμπάν σε συνδυασμό με την εικόνα της Εφές στο ΣΕΦ έδινε τους Τούρκους πρώτο φαβορί για την νίκη.

Αλλά η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε διαφορετική άποψη και παρουσίασε μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτή που μας είχε συνηθίσει τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.

Προτού, όμως, πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, ας ξεκινήσουμε από το τέλος. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν έδωσε την είδηση που περίμενε όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Ο Ματίας Λεσόρ αναμένεται να επιστρέψει σε δράση στις επόμενες τρεις εβδομάδες και ο Παναθηναϊκός θα ανέβει ακόμα περισσότερο επίπεδο. Αυτομάτως. Και όπως συζητήθηκε χθες το βράδυ στη “Magic Euroleague” τα παιχνίδια που αναμένεται να μείνουν στην… ιστορία, με την επιστροφή του Γάλλου σέντερ είναι… συγκεκριμένα.

Ο Λεσόρ πάντως δεν είναι ο μόνος που επιστρέφει. Μαζί με τον Γάλλο φαίνεται πως επιστρέφει όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού, που στην Πόλη πραγματοποίησε την καλύτερη της φετινή εμφάνιση και έκανε πολλούς να μαζεύουν την… κριτική τους. Είχε προηγηθεί η εμφάνιση του Σορτς στο ΣΕΦ που έδωσε απαντήσεις, ήρθε η εμφάνιση του Χολμς με τη Βιλερμπάν που έδωσε απαντήσεις και ήρθε και το διπλό στην Κωνσταντινούπολη που έκανε τους περισσότερους να… μαζευτούν για να μην εκτεθούν. Ακόμα περισσότερο.

Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα στοιχεία της αναμέτρησης:

Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος παίκτης όποτε βλέπει την Εφές απέναντί του… αφιονίζεται. Ο Όσμαν τελείωσε το ματς με 29 πόντους, κάνοντας ρεκόρ καριέρας, αποδεικνύοντας πως είναι το καλύτερο τριάρι στην διοργάνωση και πως σιγά - σιγά επιστρέφει για τα καλά στα γνώριμα στάνταρ του, μετά την κόπωση από το EuroBasket, αλλά και τον τραυματισμό που είχε.

Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βρέθηκε στην πεντάδα της ομάδας του και έκανε… παπάδες. Φάνηκε να διάγει μια δεύτερη νιότη, κάνοντας τα πάντα στο παρκέ. Και ο Σλούκας, ειδικά χθες, δεν θα κριθεί από τον τρόπο με τον οποίο έψαχνε να “εκτελέσει”, αλλά από τον τρόπο που προσπάθησε να βάλει στο ματς και να “φτιάξει” τους συμπαίκτες του. “Διάβαζε” με αδιανόητη ακρίβεια τις άμυνες των Τούρκων και μοίραζε την μπάλα με… μαεστρικά τρόπο. Ειδικά οι Γιούρτσεβεν και Χολμς πρέπει να τον κάνουν… εικόνισμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 95 πόντους του Παναθηναϊκού οι 35 ήρθαν από τα χέρια του Σλούκα, καθώς πέραν των 7 που σημείωσε με τις 12 ασίστ που έδωσε προσέφερε στην ομάδα του ακόμα 28 πόντους. Καλός για… τελειωμένος και συνταξιούχος.

Ρισόν Χολμς. Για δεύτερο συνεχόμενο ματς ο Αμερικανός σέντερ ήταν εξαιρετικός. Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση με τη Βιλερμπάν, στην οποία κάποιοι δεν έμειναν στην ουσία αλλά στο γεγονός ότι έπαιζε με υποδεέστερο αντίπαλο, ήρθε και η χθεσινή εξαιρετική απόδοση. Με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, με 4/4 δίποντα και 2/2 βολές ο Χολμς έδειξε ότι μπαίνει για τα… καλά στην εξίσωση.

Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του. Πάτησε σε… πάτριο έδαφος και ανέβασε στροφές. Ο Γιούρτσεβεν εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τον χρόνο που πήρε, αλλά και τις μπάλες που πήρε και ειδικά στο πρώτο μέρος ήταν εξαιρετικός. Μπορεί να είχε τα γνωστά του θέματα στην άμυνα (σε μικρότερο βαθμό απ’ ότι συνήθως) αλλά στην επίθεση έκανε τη διαφορά. Με 15 πόντους (6/7), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, μάλλον κάτι έκανε πολύ καλά. Και είναι από τις εμφανίσεις που δίνουν ψυχολογία.

Την ίδια ώρα αυτό που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός για ένα ακόμα πολύ δύσκολο ματς, ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο χωρίς τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός απουσίασε από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ χθες έμεινε τελείως εκτός πνεύμα αγώνα. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα των φάουλ που φορτώθηκε και έμεινε στον πάγκο, αλλά και του γεγονότος ότι βρέθηκε σε κακό βράδυ. Κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως ο Παναθηναϊκός και στις δύο περιπτώσεις δεν… πανικοβλήθηκε. Το ματς το ΣΕΦ το έχασε στις λεπτομέρειες, ενώ χθες πήρε μια σπουδαία νίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό το ότι έχει μάθει να ζει και χωρίς τον Ναν. Τον παίκτη που δύο χρόνια, μαζί με τον Σλούκα, τον κουβάλαγε μέρα νύχτα, μέσα και έξω από το ΟΑΚΑ, σε όλες τις διοργανώσεις και πολλοί που περίμεναν στη… γωνία τόνιζαν το γεγονός ότι και φέτος με τέτοιο ρόστερ και με τέτοιο μπάτζετ πάλι τα περιμένει όλα από τον Ναν.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, έδωσε και πάλι την απάντηση του.

