«Ποια διαιτησία του έφταιξε; Ο Κάτας είναι για… παράδοση διπλώματος»

Η "Magic Euroleague" σχολίασε τις δηλώσεις του Όντεντ Κάτας για τη διαιτησία της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό και ο πρώην διαιτητής, Τοντ Ουόρνικ, επιβεβαίωσε μέσω "BasketNews" πως οι ρέφερι δεν έκριναν το αποτέλεσμα.

Η Μακάμπι είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό και κλήθηκε να διαχειριστεί διψήφια προβαδίσματα στην τελική ευθεία του αγώνα. Όμως, στο τελευταίο τρίλεπτοι οι Ισραηλινοί τα... θαλάσσωσαν, με τον Όντεντ Κάτας να αφήνει «αιχμές» για τη διαιτησία.

«Είναι μια πάρα πολύ κακή ήττα, είναι πολύ κακό το συναίσθημα. Για την περισσότερη ώρα του παιχνιδιού, για 35' ελέγχαμε το παιχνίδι, ακολουθώντας πιστά το πλάνο μας, ωστόσο «κλείσαμε» πολύ άσχημα το ματς. Είναι μια πολύ κακή ήττα για μας, αλλά πρέπει να κρατήσουμε την μαχητικότητα μας», ανέφερε ο Ισραηλινός προπονητής, που βρισκόταν σε... τρικυμία εν κρανίω.

Όπως τονίστηκε στη "Magic Euroleague" του SDNA, οι τρεις ρέφερι δεν έκριναν το τελικό αποτέλεσμα στο Βελιγράδι. Αντιθέτως, «υπεύθυνος» για την ήττα της «ομάδας του λαού» είναι ο προπονητής της, που έκανε αμέτρητη λάθη στη κομβική τελική ευθεία.

«Ο Κάτας μάλλον δεν είχε πάει στο ματς, λογικά είχε δει βιντεάκια από άλλους αγώνες», σημείωσε ο Βασίλης Παπαθεόδωρου με τον Γιώργο Ζάκκα να υποστηρίζει με νόημα: «Με το κοουτσάρισμα που έκανε ο Κάτας στο τελευταίο τρίλεπτο και μόνο που μίλησε για τη διαιτησία μετά... Κάτσε, έξι - επτά - οκτώ λάθη μπορεί να έκανες εσύ σε ένα τρίλεπτο».

Η παραπάνω σκέψη για μη αλλοίωση αποτελέσματος από τη διαιτητική τριάδα επιβεβαιώθηκε και από τον πρώην ρέφερι, Τοντ Ουόρνικ, που ανέλυσε τις φάσεις για λογαριασμό του "BasketNews". Ο Ουόρνικ ξεκαθάρισε πως ο Κάτας δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται και δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Οι διαιτητές διατήρησαν συνέπεια και για τις δύο πλευρές στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με λίγα λόγια, παρόλο που είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς την απογοήτευση του Κάτας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι διαιτητές συνέβαλαν στην ήττα της ομάδας του».

