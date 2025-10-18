Σπανούλης: «Παίξαμε το καλύτερό μας μπάσκετ για ένα δεκάλεπτο»

Ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε την εικόνα της Μονακό στην επικράτηση επί της Βαλένθια, ενώ μίλησε με κολακευτικά λόγια και για τον Κεβάριους Χέις.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας προπονητής ανέφερε για τη νίκη απέναντι στην ισπανική ομάδα: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, ίσως παίξαμε το καλύτερό μας μπάσκετ μέχρι τώρα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε μερικές μπάλες, δεχθήκαμε αρκετά δύσκολα καλάθια, αλλά και κάποια ελεύθερα σουτ. Μπήκε νευρικότητα στο παιχνίδι μας και η Βαλένθια το εκμεταλλεύτηκε».

Στη συνέχεια, ο "V-Span" ρωτήθηκε για τον Κεβάριους Χέις και είπε: «Δεν θέλω να μιλήσω για έναν μόνο παίκτη, αν και ήταν εξαιρετικός. Μιλάμε κάθε μέρα και καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει ένας παίκτης και γιατί τον έχω φέρει εδώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την απόδοσή του, όπως και από όλους τους υπόλοιπους που αγωνίστηκαν. Ξέρετε, η σεζόν είναι μεγάλη και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι».