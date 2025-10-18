Ομπράντοβιτς: «Η φετινή Euroleague είναι πολύ ισορροπημένη»

Μετά το διπλό της Παρτιζάν στην έδρα της Μπασκόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως η φετινή Euroleague είναι ιδιαίτερα μοιρασμένη και αμφίρροπη.

Αναλυτικά όσα είπε μετά το διπλό στη Βιτόρια:

Για την εμφάνιση της ομάδας του: «Σίγουρα ήταν καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με εκείνο το πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Ρεάλ. Το πρώτο ημίχρονο με τη Μπασκόνια ήταν ισορροπημένο, καταφέραμε να χτίσουμε μια διαφορά οκτώ πόντων στο τέλος. Δεν είναι κάτι σπουδαίο, αλλά είναι διαφορετικό. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε πολύ καλά, παίζοντας με ρυθμό και εξυπνάδα, όμως τη στιγμή που είχαμε τη μεγαλύτερη διαφορά σταματήσαμε να παίζουμε για κάποιο λόγο. Ήμασταν αρκετά νευρικοί και αφήσαμε τη Μπασκόνια να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να σκοράρει στον αιφνιδιασμό. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό».

Για την άμυνα των «ασπρόμαυρων»: «Η άμυνα ήταν καλή στα πιο κρίσιμα σημεία, είμαι ικανοποιημένος από το φινάλε, στο οποίο ήμασταν πολύ σωστοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η τελική διαφορά ήταν 12 πόντοι, ίσως κάπως πλασματική, αλλά καταφέραμε να νικήσουμε. Ευχαριστώ ξανά τους φιλάθλους που ήρθαν να μας στηρίξουν. Πρέπει να τονιστεί ότι η φετινή Euroleague είναι πολύ ισορροπημένη, υπάρχουν μόνο δύο ομάδες με τέσσερις νίκες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Μας περιμένουν προκλήσεις, θα φανεί πως κάθε παιχνίδι είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Για τον Ντουέιν Ουάσινγκτον: «Ήταν στο παρκέ στις πιο κρίσιμες στιγμές και του είχε ζητηθεί αν πάρει την μπάλα, να δημιουργήσει. Αν του ζητήθηκε αυτό, τότε είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει εμπιστοσύνη προς εκείνον. Όμως, πρέπει κι εκείνος να εμπιστευθεί εμένα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις παίρνεις βιαστικές επιλογές με διαφορά πέντε πόντων. Και δεν το λέω αυτό μόνο για εκείνον».