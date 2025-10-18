Σκαριόλο: «Ίσως δούμε ένα άλμα προόδου με το NBA Europe»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, που πέρασε για μια τριετία από τους Τορόντο Ράπτορς ως assistant coach, Σέρτζιο Σκαριόλο, μίλησε για την προοπτική του NBA Europe και έκανε λόγο για ένα «άλμα προόδου», που ενδέχεται να γίνει στη Γηραιά Ήπειρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 64χρονος τεχνικός:

«Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες. Το ΝΒΑ είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός και επιτυχημένος οργανισμός. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν μπορεί να έχει πείσμα ή σύμπλεγμα ανωτερότητας, ειδικά σε θέματα οργάνωσης, μάρκετινγκ, επιχειρηματικότητας και τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Από αυτή την άποψη, υπάρχουν πολλά να μάθουμε.

Από καθαρά αγωνιστική σκοπιά, έχουμε ένα σπουδαίο προϊόν που πρέπει να προστατευθεί. Υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης, αλλά το ίδιο το παιχνίδι βρίσκεται ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Αν καταφέρουμε να ενώσουμε τις δύο πλευρές, δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι, που είναι εξαιρετικά δυνατό στην Ευρώπη, και το επιχειρηματικό, που είναι εξαιρετικά δυνατό στο ΝΒΑ, ίσως δούμε ένα άλμα προόδου τα επόμενα χρόνια».