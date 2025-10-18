Χαμόγελα για τους Σίξερς: Επέστρεψε στην αγωνιστική δράση ο Εμπίιντ!

Μια σημαντικότατη επιστροφή, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA, έχουν οι Φιλαδέλφεια 76ερς, καθώς ο Τζοέλ Εμπίιντ πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο 31χρονος σέντερ είχε να αγωνιστεί από τις 22 Φεβρουαρίου, μετρώντας μόλις 19 συμμετοχές την περσινή χρονιά και συνολικά 39 για τη σεζόν 2023-24, κυρίως λόγω τραυματισμών στο γόνατο.

Τον Απρίλιο υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό του γόνατο και αφού εξετάστηκε από το ιατρικό τιμ των Σίξερς, πριν από λίγες ημέρες, πήρε το «πράσινο φως» για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Εμπίιντ, μάλιστα ξεκίνησε στην βασική πεντάδα των Σίξερς στην πρόβα τζενεράλε απέναντι στους Τίμπεργουλβς και έδειξε πόσο πολύ έλειψε στην ομάδα από την Φιλαδέλφεια, έχοντας σε 19 λεπτά συμμετοχής, 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.