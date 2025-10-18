Όσμαν: «Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι»

Ο Τζέντι Όσμαν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές, τονίζοντας ότι οι παίκτες του Τριφυλλιού, θα πρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαστε χαρούμενοι, ήταν μια επιτυχημένη διπλή εβδομάδα για εμάς. Παίζαμε σήμερα με μια ταλαντούχα ομάδα, όπως η Εφές. Ολοι συνέβαλαν σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, ήταν ένα παράδειγμα το σημερινό ματς του πως πρέπει να παίζουμε.

Για την εμφάνιισή του και το νέο ρεκόρ: «Η αυτοπεποίθησή μου προέρχεται και συνεχίζεται από το Ευρωμπάσκετ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που όταν είμαι ελεύθερος μου πασάρουν και με βοηθούν. Είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου αλλά πιο πολύ με τη νίκη. Ήμασταν τρομεροί στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, παίξαμε και εξαιρετική άμυνα κατά διαστήματα».