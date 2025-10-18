Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Τουρκία

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Αναντολού Εφές, ανεβάζοντας πλέον το ρεκόρ του στο 4-1, όντας στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του μετά την μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 3-2 και βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης. Αποτελέσματα-5η αγωνιστική Πέμπτη 16/10 Dubai Basketball-Μπαρτσελόνα 83-78

Ζάλγκιρις-Αρμάνι Μιλάνο 78-89

Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου 88-73

Μακάμπι-Ολυμπιακός 94-95 Παρασκευή 17/10 Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης 90-75

Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός 81-95

Μονακό-Βαλένθια 90-84

Βιλερμπάν-Βίρτους 83-90

Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ 88-89

Μπασκόνια-Παρτίζαν 79-91 Κατάταξη Παναθηναϊκός 4-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1 Μονακό 3-2 Παρί 3-2 Ζάλγκιρις 3-2 Μπαρτσελόνα 3-2 Ρεάλ Μαδρίτης 3-2 Ολυμπιακός 3-2 Ερυθρός Αστέρας 3-2 Dubai Basketball 3-2 Παρτίζαν 3-2 Βίρτους Μπολόνια 3-2 Αρμάνι Μιλάνο 2-3 Φενέρμπαχτσε 2-3 Βαλένθια 2-3 Αναντολού Εφές 2-3 Μπάγερν Μονάχου 2-3 Βιλερμπάν 1-4 Μακάμπι 1-4 Μπασκόνια 0-5 Επόμενη αγωνιστική (6η) Τετάρτη 22/10 21:05 Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης Πέμπτη 23/10 20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια

22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια Παρασκευή 24/10 20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε

21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός

21:30 Παρτίζαν-Παρί

21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός