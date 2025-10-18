Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Τουρκία

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του μετά την μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 3-2 και βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης.
Αποτελέσματα-5η αγωνιστική
Πέμπτη 16/10
Dubai Basketball-Μπαρτσελόνα 83-78
Ζάλγκιρις-Αρμάνι Μιλάνο 78-89
Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου 88-73
Μακάμπι-Ολυμπιακός 94-95
Παρασκευή 17/10
Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης 90-75
Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός 81-95
Μονακό-Βαλένθια 90-84
Βιλερμπάν-Βίρτους 83-90
Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ 88-89
Μπασκόνια-Παρτίζαν 79-91
Κατάταξη
- Παναθηναϊκός 4-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1
- Μονακό 3-2
- Παρί 3-2
- Ζάλγκιρις 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-2
- Ολυμπιακός 3-2
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- Dubai Basketball 3-2
- Παρτίζαν 3-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Αρμάνι Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Βαλένθια 2-3
- Αναντολού Εφές 2-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Βιλερμπάν 1-4
- Μακάμπι 1-4
- Μπασκόνια 0-5
Επόμενη αγωνιστική (6η)
Τετάρτη 22/10
21:05 Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης
Πέμπτη 23/10
20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια
22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια
Παρασκευή 24/10
20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε
21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός
21:30 Παρτίζαν-Παρί
21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός