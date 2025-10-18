MENU
Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Τουρκία

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Αναντολού Εφές, ανεβάζοντας πλέον το ρεκόρ του στο 4-1, όντας στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του μετά την μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 3-2 και βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης.

Αποτελέσματα-5η αγωνιστική

Πέμπτη 16/10

Dubai Basketball-Μπαρτσελόνα 83-78
Ζάλγκιρις-Αρμάνι Μιλάνο 78-89
Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου 88-73
Μακάμπι-Ολυμπιακός 94-95

Παρασκευή 17/10

Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης 90-75
Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός 81-95
Μονακό-Βαλένθια 90-84
Βιλερμπάν-Βίρτους 83-90
Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ 88-89
Μπασκόνια-Παρτίζαν 79-91

Κατάταξη

  1. Παναθηναϊκός 4-1
  2. Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1
  3. Μονακό 3-2
  4. Παρί 3-2
  5. Ζάλγκιρις 3-2
  6. Μπαρτσελόνα 3-2
  7. Ρεάλ Μαδρίτης 3-2
  8. Ολυμπιακός 3-2
  9. Ερυθρός Αστέρας 3-2
  10. Dubai Basketball 3-2
  11. Παρτίζαν 3-2
  12. Βίρτους Μπολόνια 3-2
  13. Αρμάνι Μιλάνο 2-3
  14. Φενέρμπαχτσε 2-3
  15. Βαλένθια 2-3
  16. Αναντολού Εφές 2-3
  17. Μπάγερν Μονάχου 2-3
  18. Βιλερμπάν 1-4
  19. Μακάμπι 1-4
  20. Μπασκόνια 0-5

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Τετάρτη 22/10

21:05 Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης

Πέμπτη 23/10

20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια
22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια

Παρασκευή 24/10

20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε
21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός
21:30 Παρτίζαν-Παρί
21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός

