Σερέλης: «Όταν μία ομάδα παίζει έτσι σε άμυνα κι επίθεση δεν μπορεί να χάσει»

Ο Χρήστος Σερέλης στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές στάθηκε στη συνολική εικόνα του «τριφυλλιού» κι ευχήθηκε περαστικά στους Παπαγιάννης και Οσμάνι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη NOVA:

«Αρχικά εύχομαι περαστικά στον Παπαγιάννη και τον Οσμάνι. Ο τραυματισμός του Παπαγιάννη φαίνεται σοβαρός, ελπίζω να είναι όσο λιγότερο γίνεται. Η Εφές επηρεάστηκε από τους τραυματισμούς και έκλεισε το ροτέισον της. Κάναμε την καλύτερη αμυντική εμφάνιση δεν μιλάω μόνο για τη φετινή σεζόν, αλλά και σε σχέση με πέρυσι. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Σλούκα. Όταν μία ομάδα παίζει άμυνα και έτσι στην επίθεση δεν μπορεί να χάσει».

Για το τρίτο δεκάλεπο και το ρόστερ του Παναθηναϊκού: «Είναι αλήθεια εχουμε μεγάλο ρόστερ. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ρόστερ 12 παικτών σε κάθα παιχνίδι, όπως και οι μπασκεπμπολίστες δεν μπορούν να είναι καλοί σε κάθε ματς. Καλό παιχνίδι για την ομάδα τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά».