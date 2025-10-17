Οι ευχές του Παναθηναϊκού στον Παπαγιάννη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του (pic)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αναντολού Εφές ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε σοβαρά. Ο Έλληνας σέντερ μετά από ένα άλμα έπεσε στο παρκέ και έδειξε να πονάει πολύ στο γόνατό του. Τελικά, αποχώρησε με τη βοήθεια φορείου.
Η Euroleague σε ανάρτησή της με φωτογραφία του Παπαγιάννη έγραψε: «Καρδιά πολεμιστή, είμαστε όλοι μαζί σου» και το «τριφύλλι» σχολίασε από κάτω «Περαστικά και μείνε γερός, Γιώργο».
Δείτε την ανάρτηση:
Get well soon and stay strong, George🙏🏻💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 17, 2025