Αταμάν: «Πολύ σημαντική νίκη - Ήταν "κλειδί" ο Σλούκας, ματς καριέρας ο Όσμαν»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Αναντολού Εφές ο Εργκίν Αταμάν τόνισε τη σημασία του αποτελέσματος αλλά και τις εμφανίσεις των Κώστα Σλούκα και Τζέντι Όσμαν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου:

«Πολύ σημαντική νίκη για εμάς γιατί η Εφές ήρθε από μεγάλη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Αρχίσαμε με τον Σλούκα που έχει εμπειρία για να οργανώσει το ματς. Ήταν το "κλειδί" απόψε με 12 ασίστ και 0 λάθη. Ελέγξαμε το ματς. Ο Όσμαν, ειδικά στο δεύτερο μέρος, ήταν εξαιρετικός, έκανε ματς καριέρας. Ήταν περίεργο ματς γιατί δε χρησιμοποιήσαμε το ματς. Είχε μόνο 7 πόντους, έπαιξε λίγα λεπτά. Ο Καλαϊτζάκης συνεισέφερε με την επιθετικότητα και την άμυνα, έφερε ενέργεια. Όταν η Εφές έχασε τον Οσμάνι και τον Παπαγιάννη το ματς άλλαξε και έπαιζαν 5 γκαρντ. Απαντήσαμε και εμείς έτσι. Απόψε οι γκαρντ μας έπαιξαν καλύτερα από της Εφές και πήραμε τη νίκη».