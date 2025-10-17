Αταμάν: «Περιμένουμε να επιστρέψει σε τρεις εβδομάδες ο Λεσόρ» - Το σχόλιο για το NBA Europe

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Αναντολού Εφές ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως περιμένει την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ σε τρεις εβδομάδες, ενώ είπε τα καλύτερα για τους Σλούκα-Όσμαν. Ακόμη, αναφέρθηκε στο NBA Europe.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου:

«Πολύ σημαντική νίκη για εμάς γιατί η Εφές προερχόταν από μία μεγάλη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Προσπαθήσαμε να παίξουμε διαφορετικά στην αρχή. Αρχίσαμε με τον Σλούκα που έχει εμπειρία για να οργανώσει το ματς με την εμπειρία του. Ήταν το "κλειδί" απόψε με 12 ασίστ και 0 λάθη. Ελέγξαμε το ματς. Ο Όσμαν, ειδικά στο δεύτερο μέρος, ήταν εξαιρετικός, έκανε ματς καριέρας. Ήταν περίεργο ματς γιατί δε χρησιμοποιήσαμε τον Ναν. Έπαιξε λίγα λεπτά λόγω των φάουλ. Ο Καλαϊτζάκης συνεισέφερε με την επιθετικότητα και την άμυνα, έφερε ενέργεια. Όταν η Εφές έχασε τον Οσμάνι και τον Παπαγιάννη το ματς άλλαξε και είδαμε κοντές πεντάδες. Απόψε οι γκαρντ μας έπαιξαν καλύτερα από της Εφές και πήραμε τη νίκη.

Στην πραγματικότητα, δεν χάσαμε τον έλεγχο από την αρχή του αγώνα. Για λίγο, φαινόταν ότι θα χάσουμε, αλλά ανακάμψαμε όταν μπήκε στον αγώνα ο Καλαϊτζάκης. Η είσοδος του Καλαϊτζάκη ήταν το σημείο καμπής για εμάς. Αν δεν είχαμε αποκτήσει αυτή τη δυναμική και την ενέργεια, θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο. Φυσικά, η Εφές έπρεπε να βγει εκτός λειτουργίας σήμερα. Στην πραγματικότητα, σε τόσο σημαντικές ομάδες, η αποχώρηση δύο παικτών από τον αγώνα δεν κάνει συνήθως τόσο μεγάλη διαφορά. Ο Παπαγιάννης αντικαθίσταται από τον Κάι Τζόουνς, ο Ερκάν αντικαθίσταται από τον Ρόλαντς Σμιτς. Υπάρχει επίσης ο Σουάιντερ, ο σταρ του τελευταίου αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, η ισορροπία τους ήταν λίγο διαταραγμένη και άρχισαν να παίζουν με διαφορετικά πεντάρια. Έτσι, απαντήσαμε με τους κοντούς μας. Ο Όσμαν και ο Σλούκας έκαναν εξαιρετική δουλειά. Φυσικά, είναι σημαντικό που έχασαν δύο παίκτες, αλλά η Εφές έχει πλούσιο ρόστερ. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να πάρουν βοήθεια από άλλους παίκτες απόψε. Για παράδειγμα, ο Σουάιντερ ήταν ο καλύτερος παίκτης του προηγούμενου αγώνα. Σήμερα τον μαρκάραμε με διπλές αλλαγές και δεν του επιτρέψαμε να κάνει ελεύθερα σουτ.

Ο Εφές είναι ένας σύλλογος που αποδίδει μεγάλη σημασία στις αξίες του. Είναι ένας σύλλογος που έχει στείλει άνευ όρων τους παίκτες του στην Εθνική Ομάδα, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Φυσικά, τέσσερις παίκτες από τον Εφές συμμετείχαν στην Εθνική Ομάδα αυτό το καλοκαίρι. Γι' αυτό πρέπει να συγχαρούμε την Εφές και αυτούς τους παίκτες. Έκαναν μια ωραία τιμή απόψε. Φυσικά, έχουμε και δύο σημαντικούς παίκτες που παίζουν στην Εθνική Ομάδα της Τουρκίας, και είδαμε πόσο σημαντικοί είναι απόψε. Υπήρχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί της Εφές είναι από τους πιο δίκαιους οπαδούς στην Ευρώπη, εκτός από τις προκλήσεις που προκαλούν μερικοί. Υπάρχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ, και το ίδιο συνέβη και απόψε. Φυσικά, ο Όσμαν παίζει πολύ καλά στους αγώνες της Εφές. Ελπίζω να παίζει σε κάθε αγώνα όπως σήμερα. Φυσικά, ήταν σε εξαιρετική φόρμα και ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Eurobasket. Δεν μπορούσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε τις πρώτες τρεις εβδομάδες λόγω τραυματισμού, έπαιξε στο Eurobasket με μεγάλη θυσία. Χρειάστηκε λοιπόν λίγο χρόνο για να επανέλθει σε φόρμα, αλλά απόψε ήταν σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Ναν δεν ξεκίνησε πολύ καλά σήμερα. Στην πραγματικότητα, ξεκίνησε άσχημα και μετά ανέκαμψε σε πολλούς αγώνες, αλλά επειδή είχε προβλήματα με φάουλ νωρίς, δεν ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο μαζί του. Οι επιδόσεις των Σλούκα και Γκραντ ήταν πολύ καλές, οπότε δεν χρειαζόμασταν τον Ναν σήμερα. Ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο ο αριθμός των ασίστ μας είναι υψηλός είναι ο Σλούκας, ο οποίος είχε 12 ασίστ σήμερα. Ο Σορτς είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παίκτης, ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο να ξεκλειδώνει το παιχνίδι. Φυσικά, η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Όπως είδατε σήμερα, δύο σημαντικοί παίκτες της Εφές τραυματίστηκαν. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε εμάς αύριο ή μεθαύριο. Αν ο στόχος σας είναι πολύ μεγάλος, πρέπει να παίζετε με μεγάλο ρόστερ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε σήμερα και ο Νσν δεν είναι δυσαρεστημένος στα αποδυτήρια επειδή έπαιξε λίγο σήμερα. Αυτό είναι που έχει σημασία.

Η θεραπεία του Λεσόρ συνεχίζεται και αναμένουμε να επιστρέψει στο γήπεδο σε τρεις εβδομάδες. Η θεραπεία του προχωράει καλά, είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αναμένουμε να επιστρέψει πλήρως υγιής μετά από τρεις εβδομάδες. Αυτή είναι η δήλωση των γιατρών.

Ως Παναθηναϊκός, η στάση μας είναι να ενεργούμε από κοινού. Η Euroleague είναι ένα πρωτάθλημα πολύ υψηλού επιπέδου όσον αφορά την ποιότητα του μπάσκετ. Όπως λέω πάντα, η ποιότητα του μπάσκετ στην Euroleague είναι ανώτερη από αυτή της κανονικής σεζόν του NBA. Φυσικά, είναι γεγονός ότι οι δεξιότητες μάρκετινγκ της NBA είναι πολύ υψηλές. Ως Παναθηναϊκός, η άποψή μας είναι να δράσουμε από κοινού. Οι οπαδοί του NBA επιμένουν ότι πρέπει να υπάρχουν 16 ομάδες, αλλά υπάρχουν ήδη 13 σύλλογοι μέτοχοι στην Euroleague, τι θα συμβεί σε όσους μείνουν εκτός; Υπάρχουν επίσης σημαντικοί σύλλογοι που φημολογείται ότι θα εισέλθουν στην NBA Europe, όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Παρί. Για να είναι ένα υγιές πρωτάθλημα, πρέπει να έχει 20 ομάδες. Θα πρέπει να είναι ένα πρωτάθλημα όπου το μπάσκετ θα οργανώνεται από την Euroleague και το μάρκετινγκ από το NBA. Φυσικά, αυτό δεν είναι εύκολο. Ειλικρινά, αν μερικές ομάδες από την Euroleague φύγουν λέγοντας "πηγαίνουμε στο NBA", θα δημιουργηθεί μια γελοία κατάσταση. Ακριβώς όπως πριν από 25 χρόνια. Επομένως, πιστεύω ότι οι σύλλογοι πρέπει να ενεργήσουν έξυπνα και να υποστηρίξουν το εμπορικό σήμα της Euroleague που δημιούργησαν. Φυσικά, η στρατηγική κάθε συλλόγου είναι διαφορετική. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτό το θέμα στο άμεσο μέλλον. Αν τα πράγματα εξελιχθούν λίγο περισσότερο και δημιουργηθεί ένας οργανισμός με την ονομασία "NBA Euroleague", πιστεύω ότι θα ωφελήσει όλους. Το NBA Europe από τη μία πλευρά, η Euroleague από την άλλη, η FIBA από την άλλη, δεν ξέρω τι πρωτάθλημα... Ο κόσμος είναι ήδη έκπληκτος, υπάρχει ένα πρωτάθλημα παντού. Επομένως, πιστεύω ότι ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αν ενωθούν, πιστεύω ότι αυτό θα ωφελήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ».