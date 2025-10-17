Γιούρτσεβεν: «Όλα τα κομμάτια ενώθηκαν και δουλέψαμε μαζί»

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν σε δηλώσεις του μετά το σπουδαίο διπλό στην Πόλη κόντρα στην Εφές στάθηκε στην αγωνιστική παρουσία της ομάδας του, τονίζοντας πως όλοι δούλεψαν μαζί για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μια καταπληκτική νίκη, ανεξάρτητα αν είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας στο παιχνίδι. Κάναμε εξαιρετική δουλειά στο τέλος της ημέρας. Όλα τα κομμάτια της ομάδας μπήκαν το ένα δίπλα στο άλλο και δουλέψαμε μαζί.



Στο πρώτο ημίχρονο πετύχαμε 42 πόντους, τελειώσαμε το ματς με 95, οι παίκτες μας έκαναν καταπληκτική δουλειά. Να πω περαστικά στον Παπαγιάννη και τον Οσμάνι… Ο Τσέντι τα έκανε όλα σήμερα, τρίποντα, Pull-up shoot, ήταν εξαιρετικός, αλλά δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, παίζει πάντα καταπληκτικά απέναντι στην Έφες».