Αποθέωσε τον Σλούκα ο Αταμάν: «Έπαιξε εξαιρετικά, είναι έξυπνος»

Ο Εργκίν Αταμάν εξήρε το παιχνίδι του Κώστα Σλούκα και στάθηκε στην οξυδέρκειά του, που βοήθησε στο να πάρει το διπλό ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Αναντολού Εφές.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα από όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον Σλούκα. Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι απόψε και οργάνωσε τα πάντα, μοιράζοντας 12 ασίστ. Φυσικά και ο Τζέντι είχε βραδιά καριέρας. Επιθετικά ήταν ένα περίεργο παιχνίδι για εμάς. Δεν χρησιμοποιήσαμε πολύ τον Ναν γιατί είχε τρία φάουλ στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν τον χρειαστήκαμε μέχρι την τελευταία περίοδο.

Σίγουρα η Εφές είχε πρόβλημα στο τέσσερα και στο πέντε μετά τον τραυματισμό του Παπαγιάννη και Οσμάνι. Ελπίζω να μην έχουν κάτι σοβαρό, αλλά από ότι είδα νομίζω πως ο τραυματισμός που Παπαγιάννη είναι σοβαρός. Του εύχομαι περαστικά. Είναι ένας πρώην παίκτης, ένας παίκτης σύμβολο για τον Παναθηναϊκό, οπότε ταραχτήκαμε πολύ για αυτό. Λυπάμαι και για τον Οσμάνι.

Από εκεί και έπειτα το ματς έγινε λίγο περίεργο. Πέντε γκαρντ για εκείνους, πέντε γκαρντ για εμάς και οι δικοί μας περιφερειακοί έπαιξαν καλύτερα από εκείνους της Εφές σήμερα.

Μετά τον τραυματισμό του Παπαγιάννη, η Εφές έπαιξε με τον Σμιτς στο πέντε, αλλά εκείνος έχει πρόβλημα στην pick-n-roll άμυνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήσαμε πολύ σωστά τον Γιούρτσεβεν και τον Χολμς. Ο Σλούκας είναι πολύ έξυπνος για να δει τον παίκτη που ρολάρει ή τον παίκτη που είναι ελεύθερος για να σουτάρει. Παίξαμε έξυπνα, είχαμε καλή κυκλοφορία και στο τέλος είχαμε τον έλεγχο. Είναι μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη και δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο για κανέναν να κερδίσει την Εφές στο γήπεδό της».