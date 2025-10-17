Σοκ με Παπαγιάννη, φόβοι για σοβαρή ζημιά στο γόνατο - Πάγωσαν όλοι στο παρκέ

Πάγωσαν άπαντες στο «Basketball Development Center», με τον Παπαγιάννη να προσγειώνεται άσχημα στο παρκέ και να υπάρχουν φόβοι για σοβαρή ζημιά στο γόνατο.
Αμέσως το ιατρικό επιτελείο της Εφές έπεσε πάνω του, με όλους τους παίκτες να σχηματίζουν έναν κύκλο δίπλα του, μέχρι να του δεθεί το αριστερό γόνατο.
Ο Παπαγιάννης μάλιστα αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο μέσα σε λυγμούς και κατευθύνεται σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα στο παιχνίδι είχε αποχωρήσει τραυματίας και ο Ερκάν Οσμάνι.
Georgios Papagiannis, geçirdiği sakatlığın ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve giderken göz yaşlarına hakim olamadı.— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) October 17, 2025
Papagiannis’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.pic.twitter.com/N4tt027DLa