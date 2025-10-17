Σοκ με Παπαγιάννη, φόβοι για σοβαρή ζημιά στο γόνατο - Πάγωσαν όλοι στο παρκέ

Σοκ με τον Γιώργο Παπαγιάννη στην Εφές, με τον Έλληνα σέντερ να πέφτει στο παρκέ και να υπάρχουν φόβοι για σοβαρή ζημιά. Έφυγε από το γήπεδο με φορείο και μέσα σε λυγμούς.

Πάγωσαν άπαντες στο «Basketball Development Center», με τον Παπαγιάννη να προσγειώνεται άσχημα στο παρκέ και να υπάρχουν φόβοι για σοβαρή ζημιά στο γόνατο.

Αμέσως το ιατρικό επιτελείο της Εφές έπεσε πάνω του, με όλους τους παίκτες να σχηματίζουν έναν κύκλο δίπλα του, μέχρι να του δεθεί το αριστερό γόνατο.

Ο Παπαγιάννης μάλιστα αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο μέσα σε λυγμούς και κατευθύνεται σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα στο παιχνίδι είχε αποχωρήσει τραυματίας και ο Ερκάν Οσμάνι.