Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ ζήτησαν να επιστρέψουν στο Ισραήλ!

Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ ζήτησαν την επιστροφή τους στο Ισραήλ. Τίθεται προς ψήφιση στο επόμενο Δ.Σ. της Εuroleague το αίτημα.

Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έφερε την άμεση κινητοποίηση των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ, που με αίτημά τους ζήτησαν να δίνουν κανονικά πλέον τα εντός έδρας παιχνίδια τους στο Ισραήλ.

Οι δύο ομάδες του Τελ Αβίβ επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους και να σταματήσουν να δίνουν τα εντός έδρας ματς τους σε Βουλγαρία και Σερβία, με το αίτημα να συζητιέται άμεσα.

Αυτό θα συμβεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague, όπου οι ομάδες-μέτοχοι θα ψηφίσουν για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.