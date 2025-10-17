MENU
Elite League: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής

Μπάσκετ
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 3ης αγωνιστικής της Elite League.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 18/10

Στ. Βενέτης 17.00 Αιγάλεω-Λαύριο Κάρδαρης-Στρέμπας-Μπον (Καλαρέμας)

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 Βίκος Ιωαννίνων-Νίκη Βόλου Αναστασιάδης-Συμεωνίδης-Κατωτικίδης (Τζαμάκου)

Κατσιμήδειο 17.00 Τρίκαλα-Κόροιβος Τσάνταλη-Λουλουδιάδης-Νικολαϊδης (Καρακώστας)

Τ. Καμπούρης 17.00 ΑΓΕ Χαλκίδας-Δόξα Λευκάδας Κωνσταντινίδου-Μαρτινάκος-Καλογερόπουλος (Ντίνος)

Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Ψυχικό Ζαχαρής-Ταρενίδης-Αγραφιώτης Β. (Τέγα)

Μεγάρων 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Δάφνη Λεβεντάκος-Τσολάκος-Καλογριάς (Φλώρος)

Πεύκων 17.00 Μαχητές Πειραματικός-Παπάγου Παζώλης-Πιτσίλκας-Μπουγλός Π. (Παπαδόπουλος Ν.)

Δευτέρα 20/10

Γ. Γεννηματάς 18.30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός Αργυρούδης-Τσαρούχα-Ραπτογιάννης (Ζαγκλής)

