Elite League: Στο Αιγάλεω το Λαύριο, υποδέχονται τον Κόροιβο τα Τρίκαλα

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
Με έξι αναμετρήσεις ξεκινάει η 3η αγωνιστική της Elite League.

Όλοι οι αγώνες της Elite League που θα διεξαχθούν το Σάββατο (18/10) θα ξεκινήσουν στις 17:00

Το Αιγάλεω θα υποδεχθεί το Λαύριο, ενώ ο Βίκος Ιωαννίνων θα φιλοξενήσει τη Νίκη Βόλου. Ο Κόροιβος θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τα Τρίκαλα και το Ψυχικό με τον ΓΣ ΣΟφάδων. Τέλος, η ΝΕ Μεγαρίδος θα αντιμετωπίσει την Δάφνη και οι Μαχητές Πειραματικό τον ΑΣ Παπάγου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 Αιγάλεω - Λαύριο
17:00 Βίκος Ιωαννίνων - Νίκη Βόλου
17:00 Τρίκαλα - Κόροιβος
17:00 ΓΣ Σοφάδων - Ψυχικό
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος - Δάφνη
17:00 Μαχητές Πειραματικό - Παπάγου

