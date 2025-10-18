Elite League: Στο Αιγάλεω το Λαύριο, υποδέχονται τον Κόροιβο τα Τρίκαλα

Με έξι αναμετρήσεις ξεκινάει η 3η αγωνιστική της Elite League.

Όλοι οι αγώνες της Elite League που θα διεξαχθούν το Σάββατο (18/10) θα ξεκινήσουν στις 17:00

Το Αιγάλεω θα υποδεχθεί το Λαύριο, ενώ ο Βίκος Ιωαννίνων θα φιλοξενήσει τη Νίκη Βόλου. Ο Κόροιβος θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τα Τρίκαλα και το Ψυχικό με τον ΓΣ ΣΟφάδων. Τέλος, η ΝΕ Μεγαρίδος θα αντιμετωπίσει την Δάφνη και οι Μαχητές Πειραματικό τον ΑΣ Παπάγου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 Αιγάλεω - Λαύριο

17:00 Βίκος Ιωαννίνων - Νίκη Βόλου

17:00 Τρίκαλα - Κόροιβος

17:00 ΓΣ Σοφάδων - Ψυχικό

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος - Δάφνη

17:00 Μαχητές Πειραματικό - Παπάγου