Με απουσίες η Μπασκόνια: Χωρίς Χάουαρντ και Φόρεστ κόντρα στην Παρτίζαν

Με δυο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν η Μπασκόνια, με την ισπανική ομάδα να μην υπολογίζει στους Φόρεστ και Χάουαρντ που θα μείνουν εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Αρκετά αποδυναμωμένη θα κατέβει η Μπασκόνια στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της Euroleague, με την ισπανική ομάδα να έχει σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια της.

Συγκεκριμένα εκτός από τον αποψινό αγώνα θα είναι οι Μάρκους Χάουαρντ και Τρεντ Φόρεστ, οι οποίοι αποκόμισαν τραυματισμούς στην τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας κόντρα στην Παρί.

Ο Φόρεστ διαγνώσθηκε με πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους στο αριστερό του πόδι, ενώ ο Χάουαρντ χτύπησε σε ένα από τα δάχτυλα του αριστερού του χεριού. Οι Βάσκοι μέχρι στιγμής δεν προσδιόρισαν το ακριβές χρονικό διάστημα απουσίας των δυο παικτών.