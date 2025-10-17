Αυτοί «σφυρίζουν» στην 3η αγωνιστική της GBL

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα διευθύνουν τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής: Σάββατο 18/10 Sunel Arena 16.00 ΑΕΚ-Καρδίτσα Ιαπωνική Καρπάνος-Τηγάνης-Λόρτος (Κουλούρης)

Ιβανώφειο 17.00 Ηρακλής-Μύκονος Betsson Παπαπέτρου-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)

Αγ. Θωμά 19.00 Μαρούσι-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Χριστινάκης (Κυρτάτας)

Promitheas Park 19.30 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης (Σπυρόπουλος) Κυριακή 19/10 ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Ζιώγας (Μωϋσιάδης)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός H Hotels Collection.-Παναθηναϊκός AKTOR Σκανδαλάκης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)